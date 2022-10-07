Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с 70-летием и заявил, что президента РФ поставил у власти сам Бог.
Патриарх Кирилл – Путину: Господь поставил вас у власти
Патриарх Кирилл – Путину: Господь поставил вас у власти
«Господь поставил вас у кормила власти, дабы вы могли совершать служение особой важности и великой ответственности за судьбу страны и народа, вверенного вашему попечению», – заявил патриарх.
Глава церкви назвал заслугой Путина «преображение облика России, укрепление ее суверенитета и обороноспособности, защиту национальных интересов, поступательное социально-экономическое развитие, заботу о благополучии сограждан».
Патриарх пожелал президенту РФ душевного и телесного здоровья на многие года.
Он также призвал два дня молиться за здравие Путина. «Вы стяжали репутацию национального лидера, беззаветно преданного отечеству, искренне любящего родину и отдающего ей все свои силы, способности и дарования», – сказал патриарх Кирилл.
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