Патриарх Кирилл – Путину: Господь поставил вас у власти

«Господь поставил вас у кормила власти, дабы вы могли совершать служение особой важности и великой ответственности за судьбу страны и народа, вверенного вашему попечению», – заявил патриарх.

Глава церкви назвал заслугой Путина «преображение облика России, укрепление ее суверенитета и обороноспособности, защиту национальных интересов, поступательное социально-экономическое развитие, заботу о благополучии сограждан».

Патриарх пожелал президенту РФ душевного и телесного здоровья на многие года.