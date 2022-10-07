Рейнсалу требует запретить российским дипломатам бесплатно парковаться в Таллинне

В своем письме городским властям министр напомнил, что принятое в 2012 году горсобранием постановление освобождает все автомобили дипломатических миссий с регистрационными знаками серий CMD, CD и AT от платы за парковку в Таллинне, передает Rus.ERR.

«Но я считаю неприемлемым разрешать дипломатическим автомобилям государств-агрессоров Российской Федерации и Беларуси парковаться бесплатно», – подчеркнул Урмас Рейнсалу, добавив, что в МИД поступают возмущенные обращения по поводу парковки автомобилей с дипломатическими номерами в Старом городе, и якобы это особенно касается машин посольства Российской Федерации.