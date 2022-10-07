В понедельник закрывается для движения отрезок улицы Пронкси

Строительные работы на улице Пронкси начнутся с участка между Нарвским шоссе и улицей Рауа, а затем – на отрезке между улицами Гонсиори и Кундери.

На реконструируемых участках будет изменен цикл работы светофоров. Для объезда можно использовать как улицу Рауа, так и Нарвское шоссе. Тротуары останутся открытыми для пешеходов, местные жители будут иметь доступ к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей. Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, улица будет закрываться поэтапно, на данном этапе перекрестки останутся открытыми.

«Война на территории Украины поставила под вопрос реализацию многих планов по строительству. Радует, что даже несмотря на увеличившийся бюджет и сдвинутый график работ, мы можем приступить к давно запланированной реконструкции этих транспортных артерий. Мы понимаем, что эти работы доставят неудобства всем участникам дорожного движения, но, благодаря реконструкции, уличное пространство улиц Йыэ и Пронкси станет более современным и удобным для всех участников движения. Помимо улучшения условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, а также новых решений в области озеленения, мы построим и автобусные остановки, чтобы в будущем на улице стало больше общественного транспорта».