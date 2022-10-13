Жизнь некоторых тяжелобольных пациентов напоминает настоящий ад. Есть страны, где процедуры эвтаназии и ассистированного суицида легализованы. В Эстонии все иначе – здесь это запрещено, а дискуссия много лет упирается в стену. Не так давно гражданское объединение Kodanik выступило с идеей проекта «Достойный уход», чтобы создать возможность оказывать услуги ассистированного суицида. Готово ли эстонское общество в корне пересмотреть отношение к добровольной смерти?
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«Я не могу двигаться, живу на обезболивающих». Нужно ли разрешить в Эстонии достойную смерть?
«Я не могу двигаться, живу на обезболивающих». Нужно ли разрешить в Эстонии достойную смерть?
Важно различать понятия. Ассистированный суицид – это процесс, при котором врач прописывает пациенту препарат, который он может самостоятельно использовать, чтобы уйти из жизни. Эвтаназией называют процедуру, когда врач сам вводит больному смертельный препарат.