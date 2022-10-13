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«Я не могу двигаться, живу на обезболивающих». Нужно ли разрешить в Эстонии достойную смерть?

Сергей Тимофеев
, репортер-редактор
«Я не могу двигаться, живу на обезболивающих». Нужно ли разрешить в Эстонии достойную смерть?
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жизнь некоторых тяжелобольных пациентов напоминает настоящий ад. Есть страны, где процедуры эвтаназии и ассистированного суицида легализованы. В Эстонии все иначе – здесь это запрещено, а дискуссия много лет упирается в стену. Не так давно гражданское объединение Kodanik выступило с идеей проекта «Достойный уход», чтобы создать возможность оказывать услуги ассистированного суицида. Готово ли эстонское общество в корне пересмотреть отношение к добровольной смерти?

Важно различать понятия. Ассистированный суицид – это процесс, при котором врач прописывает пациенту препарат, который он может самостоятельно использовать, чтобы уйти из жизни. Эвтаназией называют процедуру, когда врач сам вводит больному смертельный препарат.

По словам клинического психолога Инны Нарро, это очень важные общественно-моральные вопросы, которые нужно обсуждать и конструктивно решать.

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