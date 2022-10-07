Фото ⟩ Трагически погибшего пограничника проводили в последний путь

На похоронах, которые начались в 13:00, присутствовали родственники и друзья, сотрудники полиции, а также пограничники из Лунаской префектуры PPA, которые вынесли из церкви гроб погибшего товарища. В проводах приняло участие и руководство PPA.

Во вторник в волости Сетомаа произошло серьезное ДТП. Автобус службы экстренного реагирования пограничников на переходе столкнулся с пассажирским поездом. В машине находились трое пограничников, двое из которых получили серьезные травмы. Один из них, Алар Илуметс, скончался через сутки.

Алар Илуметс начал свою службу в 2003 году призывником в учебном центре пограничников Нарва-Йыэсуу и до 2014 года продолжал работать в кордоне Миссо и Лухамаа. С конца того же года Алар служил в кордоне Пиуза, где с 2015 года был на оперативной службе. С 2017 года он в силах быстрого реагирования пограничной службы.