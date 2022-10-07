Новая проблема Путина: российские министры и чиновники ушли в запой

Об этом пишет Helsingin Sanomat на основании источника Meduza.

«С февраля люди начали пить, чтобы снять стресс: министры, заместители министров, даже некоторые вице-премьеры, сотрудники администрации президента и службы безопасности, некоторые руководители госкомпаний и губернаторы», – сказал источник, близкий к правительству.

По его словам, причиной стресса являются проблемы, вызванные развязанной Россией войной и последующими санкциями, введенными западными странами.

Издание пишет, что лишь несколько членов российской администрации знали о плане начать широкомасштабную войну против Украины 24 февраля, а в первые месяцы войны многие были в замешательстве и не знали, что делать.

По словам источника Meduza, Путин серьезно обеспокоен чрезмерным употреблением алкоголя, поскольку дисциплина людей совершенно вышла из-под контроля: одни не приходят на важные мероприятия, другие приходят, но в алкогольном опьянении. Эти обстоятельства не остаются незамеченными публикой.

Источники не верят, что Путин кого-то уволит за чрезмерное употребление алкоголя. «До сих пор есть только уговоры и указания в слегка требовательном тоне», – сказал источник. Однако ситуация может измениться.

Сам Путин сейчас практически не пьет. Однако он публично рассказал о том, как он и китайский лидер Си Цзиньпин пили водку на праздновании дня рождения.