Силламяэ построит «аттракцион романтического сталинизма» на европейские деньги

Того же мнения и Валерий Воол, который считает, что музей города в нынешнем виде хорош, так как рассказывает историю города без навязчивой привязки к строю и политике. «Новый проект – это какой-то паразит. Никто не задумывается о стоимости содержания этого объекта. Да и надоела уже эта ассоциация города с местом, в котором "всё как при СССР". Нам необходимо избавляться от этого, хватит уже "совка"». На вопрос, может ли тематический парк стать объектом, который удержит в городе молодежь и семьи с детьми, Валерий Воол ответил категорическим нет. Только достойная работа, безопасность и стабильность удержит людей в городе, но ничего из перечисленного, как он считает, в городе уже нет.

Незадолго до публикации вице-мэр Алексей Степанов сообщил, что 29 сентября городская управа «решила отменить проведенный тендер на строительство парка, чтобы лучше проработать исходное задание и проектироть парк отдельно от строительства». Новый конкурс должен лучше отвечать целям проекта. Однако горуправа не видит причин приостанавливать либо вовсе отменять проект, идея которого была поддержана как на уездном, так и на региональном уровне. На оформление распоряжения у канцелярии есть 7 дней, поэтому он затруднился сказать, когда оно точно появится в системе. «Других комментариев по данной теме дать не могу», - уточнил вице-мэр.

Комментарии

Строить парк на костях пленных неэтично

ДАВИД ВСЕВИОВ, доктор истории культуры

Давид Всевиов. Фото: Madis Veltman

Презентовать историю Силламяэ с помощью нового тематического парка как минимум неэтично. Город надо сохранить в современном виде, а при вносить туда развлечения, фактически приукрашивающие сложный период истории, совершенно неуместно. Особенно это неуместно в городе, построенном заключенными. Нужно также учитывать, что из этого региона насильно вывезли местных жителей. Строительство города в его нынешнем виде связано с многочисленными трагедиями людей. Расцвет Силламяэ пришелся как раз на годы массовых сталинских репрессий. Я основательно работал над историей Силламяэ и написал докторскую диссертацию «Развитие и структура урбанистической аномалии Северо-восточной Эстонии после Второй мировой войны.

Тематический парк в предложенном виде сегодня совершенно неуместен

МИХАИЛ ЛОТМАН, профессор семиотики Тартуского университета

Михаил Лотман. Фото: Taavi Sepp

История со строительством туристического аттракциона за 1,2 миллиона евро требует ответа на три вопроса: целесообразен ли такой объект? Целесообразен ли объект в таком виде и нужен ли он сейчас? Отвечая на первый вопрос, я не хотел бы быть категоричным. Все зависит от того, с каким замыслом и как это планируется выполнить. На вопрос, нужен ли парк в таком виде, я бы ответил отрицательно, поскольку запланированный парк не имеет целью показать реальность сталинских времен, а, скорее, его романтизирует. На вопрос о своевременности такого проекта я ответил бы тоже отрицательно, при этом тут надо учесть два аспекта. Во-первых, сейчас происходит геноцид украинского народа, который вполне можно расценивать как выведенные на новый уровень те же самые сталинские идеи. Во-вторых, финансовое положение Эстонии сейчас сложное. Нас ждет трудная зима и расходовать такую огромную сумму на подозрительный проект неправильно как с финансовой, так и социальной точки зрения. Особенно ошибочным считаю использование здесь европейских денег, по скольку это портит имидж Эстонии в глазах европейских финансовых органов.