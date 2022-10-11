Жители Силламяэ решили потратить деньги народного бюджета на современный парк развлечений. Оказалось, что денег на него нет. Зато городские власти нашли возможность строить за 1,2 млн евро аттракцион 50-х годов, который восстановит в городе утраченные «простые радости сталинского периода», вроде посвящения в пионеры.
Силламяэ построит «аттракцион романтического сталинизма» на европейские деньги
В мае прошлого года в Силламяэ прошло традиционное для самоуправлений голосование по распределению денег в рамках программы народного бюджета. Из 13 представленных предложений больше всего голосов набрал «Парк будущего». Проект, за который проголосовали жители, подразумевал создание в парковой зоне Силламяэ современной площадки для городских мероприятий, волейбольной площадки, арт-пространства, сцены, платформы для концертов и представлений и еще многих интересных объектов для досуга людей разных возрастов.
Будущее сразу не задалось – денег на него нет
На странице города о проекте Парка будущего написано: «Этот проект можно реализовать быстро и просто. Первым шагом для реализации является создание профессионального проекта "Парка будущего", подведение электричества, видеонаблюдение, строительство сцены».
Оказалось, что первый шаг стал пока и последним: за отведенные на парк 30 тысяч евро действительно можно заказать и составить эскизный проект и подвести электричество, но на этом реализация идеи пока застряла. Дойдет ли дело до второго этапа – это не известно даже депутатам городского собрания. Член горсобрания Силламяэ Дмитрий Летт написал в группе «Мой Силламяэ» в фейсбуке (авторская орфография сохранена): «О том, что смогут сделать только первый этап, было завуалировано указано в описании идеи, но сказано было. Написано там было много чего красивого на будущее, но это было описание полной идеи, а не реализация первого этапа в рамках народного бюджета.
Вывод: голосовать по народному бюджету в следующий раз лучше не по красиво составленным текстам с красочными намерениями на будущее, а знать точно и видеть в описании идеи, – что объект построят именно в этом году, а не в ближайшую пятилетку… Долгострои зачастую имеют тенденцию вообще не появляться в запланируемом варианте».
Такое открытие возмутило многих горожан, которые не вникли в «завуалированную часть», а считали, что если им предлагают проголосовать за проект, то его можно построить. О том, что проект может «вообще не появиться в запланированном варианте», горожане услышали впервые. Дмитрий Летт объяснил, что «люди, особо не вникая, голосовали за первый этап идеи "Парка будущего", что не означало автоматически воплощения полной идеи в жизнь… Что дальше с этим проектом будет, пока не известно».
Это не первая и не последняя идея, на которую у муниципалитета нет денег. Можно было бы посочувствовать жителям Силламяэ и забыть, но неожиданно выяснилось, что на «Парк будущего» денег нет, а на «парк прошлого» они есть. За строительство парка в стиле 50-х годов прошлого века жители города не голосовали, но такой парк будут строить. Об этом тоже написал депутат горсобрания Дмитрий Летт.
В Силламяэ построят машину времени
В начале сентября газета «Северное побережье» сообщила, что на территории Силламяэского городского музея летом следующего года появится тематический парк прошлого. С помощью тематического парка 1950-х годов, который будет создан на территории рядом с музеем, посетителей будут знакомить с историей и свое образием города. Представитель музея Елена Антушева пояснила, что идея тематического парка 50-х годов возникла, когда гор управа попросила сотрудников музея поделиться идеями, что в городе можно сделать. «Мы можем показать здесь историю нашего города. Посетители смогут принять участие в образовательных программах, рассказывающих об атомной промышленности и о том, как Силламяэ стал закрытым городом», – сказала Антушева. По ее мнению, это будет безусловно привлекательным для детей и молодежи.
Вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов тогда выразил надежду, что тематический парк удастся открыть летом следующего года. «В каком-то смысле тематический парк является продолжением развития морского променада, который находится рядом с музеем. Развитие музея очень важно как для променада, так и для старого города в целом».
Этот проект, который называется «Секретный город», к началу сентября был готов к реализации. Согласно распоряжению № 511 от 1 сентября 2022 года, горуправа планировала подписать договор со строительной фирмой, разрешение на это от городского собрания было получено. Общая стоимость тематического парка 1950-х годов составляет более 1,1 миллиона евро, из них почти один миллион должна составить финансовая поддержка из Европейского фонда регионального развития. Соответствующий тендер был проведен, и в распоряжении № 511 говорится, что победителем в тендере на благоустройство территории городского музея признано строительное предприятие Eesti ESM OÜ. Решено, что город заключит с фирмой договор подряда на строительные работы общей стоимостью 812 121,32 евро. Интересно, что предложение компании превысило ожидаемую сумму подряда на 300 тысяч евро, но горсобрание все равно дало разрешение на заключение договора. При этом Государственный центр опорных услуг (Riigi tugiteenuste keskus), который занимается в том числе распределением денег из европейских целевых фондов, заверил нас, что по этому проекту выплат европейских средств еще не было. Таким образом, месяц назад город для себя решил вопрос окончательно – парку 50-х годов быть.
К проекту «Секретного города» прилагаются иллюстративные картинки и описание, из которых следует, что для детей парк предлагает в качестве развлечения «посвящение в пионеры», квесты с использованием бомбоубежища и прочие игры в стиле гражданской обороны на атомном производстве. Последнее, вероятно, подразумевает надевание противогаза в случае атомной аварии или войны, подробности в презентации не расписаны. В столовой 50-х годов будут предлагать аутентичную кухню и обстановку. Проектом запланированы также игровые КПП, охраняемые КГБ, бочки с квасом и прочая «романтика» эпохи сталинизма.
Играть в пионеров хотят не все
Обсуждение в соцсети показало, что многие жители города идею не приняли и находят ее устаревшей и даже вредной для города. Дорогой, коммерчески бесполезный, не соответствующий времени и потребностям детей и молодежи парк – это те претензии, которые высказали комментаторы под постом. Мы обратились за разъяснениями к чиновникам горуправы, но поначалу получить ответ оказалось сложно. Дмитрий Летт нам ответил, что лично проектом не занимается. Мы обратились также к мэру Тынису Кальбергу, вице-мэру Алексею Степанову и советнику управы по развитию Аллену Аллету. Степанов написал, что ответом на наш запрос занимается мэр. Тем временем мы пообщались с горожанами, чтобы узнать их суждения о парке «Таинственный город» и о квасе из бочки.
Житель Силламяэ Иван Романенко (85 лет) уверен, что такой живой музей нужен, так как это преемственность и история. «Всегда идешь, квасу попьешь. Во всем этом чувствуется, что ты отдыхаешь. Если восстановить парк в стиле начала 50-х, это и для молодых полезно, и для нас. Помню, что буфет был хороший». С другой стороны, он считает, что в те времена атмосфера была другой, ее трудно воссоздать. 35-летний житель города Вячеслав Половый считает, что понятие «сталинский стиль» уже настораживает. По его мнению, в наше время воссоздавать эпоху начала 50-х и тратить на это деньги – дикость, а строить нужно современную инфраструктуру для настоящей жизни. «Если мы живем в Эстонии, то парк в стиле позднего сталинизма – это атавизм. Лучше для молодежи сделать что-то современное, полезное и дать им шанс остаться, а не сбежать отсюда».
Того же мнения и Валерий Воол, который считает, что музей города в нынешнем виде хорош, так как рассказывает историю города без навязчивой привязки к строю и политике. «Новый проект – это какой-то паразит. Никто не задумывается о стоимости содержания этого объекта. Да и надоела уже эта ассоциация города с местом, в котором "всё как при СССР". Нам необходимо избавляться от этого, хватит уже "совка"». На вопрос, может ли тематический парк стать объектом, который удержит в городе молодежь и семьи с детьми, Валерий Воол ответил категорическим нет. Только достойная работа, безопасность и стабильность удержит людей в городе, но ничего из перечисленного, как он считает, в городе уже нет.
Незадолго до публикации вице-мэр Алексей Степанов сообщил, что 29 сентября городская управа «решила отменить проведенный тендер на строительство парка, чтобы лучше проработать исходное задание и проектироть парк отдельно от строительства». Новый конкурс должен лучше отвечать целям проекта. Однако горуправа не видит причин приостанавливать либо вовсе отменять проект, идея которого была поддержана как на уездном, так и на региональном уровне. На оформление распоряжения у канцелярии есть 7 дней, поэтому он затруднился сказать, когда оно точно появится в системе. «Других комментариев по данной теме дать не могу», - уточнил вице-мэр.
Комментарии
Строить парк на костях пленных неэтично
ДАВИД ВСЕВИОВ, доктор истории культуры
Презентовать историю Силламяэ с помощью нового тематического парка как минимум неэтично. Город надо сохранить в современном виде, а при вносить туда развлечения, фактически приукрашивающие сложный период истории, совершенно неуместно. Особенно это неуместно в городе, построенном заключенными. Нужно также учитывать, что из этого региона насильно вывезли местных жителей. Строительство города в его нынешнем виде связано с многочисленными трагедиями людей. Расцвет Силламяэ пришелся как раз на годы массовых сталинских репрессий. Я основательно работал над историей Силламяэ и написал докторскую диссертацию «Развитие и структура урбанистической аномалии Северо-восточной Эстонии после Второй мировой войны.
Тематический парк в предложенном виде сегодня совершенно неуместен
МИХАИЛ ЛОТМАН, профессор семиотики Тартуского университета
История со строительством туристического аттракциона за 1,2 миллиона евро требует ответа на три вопроса: целесообразен ли такой объект? Целесообразен ли объект в таком виде и нужен ли он сейчас? Отвечая на первый вопрос, я не хотел бы быть категоричным. Все зависит от того, с каким замыслом и как это планируется выполнить. На вопрос, нужен ли парк в таком виде, я бы ответил отрицательно, поскольку запланированный парк не имеет целью показать реальность сталинских времен, а, скорее, его романтизирует. На вопрос о своевременности такого проекта я ответил бы тоже отрицательно, при этом тут надо учесть два аспекта. Во-первых, сейчас происходит геноцид украинского народа, который вполне можно расценивать как выведенные на новый уровень те же самые сталинские идеи. Во-вторых, финансовое положение Эстонии сейчас сложное. Нас ждет трудная зима и расходовать такую огромную сумму на подозрительный проект неправильно как с финансовой, так и социальной точки зрения. Особенно ошибочным считаю использование здесь европейских денег, по скольку это портит имидж Эстонии в глазах европейских финансовых органов.
Мнения
ТАТЬЯНА ЗУДИНА, 65 ЛЕТ
Мне кажется, что не надо этого нашему городу. Все должно быть современно. Все это уже ушло, если что-то и делать, то будет натянуто, искусственно. Я помню обманную советскую жизнь, и когда я была пионеркой, мне это не нравилось. Вот я слышала, там хотят бочки с квасом поставить, а это же не гигиенично – общие стаканы! И еще, поговаривали в наше время, в бочках находили трупы людей и животных. Нам такого не надо. Может быть, стоило сохранять то, что было: стиль, архитектуру, что-то настоящее, не разрушать. А теперь что? Молодым это ни о чем не скажет. Хотят деньги тратить на бочки кваса, памятники из гипса, а для кого? Это мы, пожилые, помним, и то нам уже скоро в путь собираться, а молодым это не нужно.
МАРИНА МИТРОШКИНА, 55 ЛЕТ
Я слышала, да. Но я не помню, какая там сумма должна была выделяться, что-то около миллиона или двух, немаленькая. С одной стороны – можно на рабочие места потратить эти деньги, а с другой – кто их туда будет вкладывать? Надо для молодежи что-то создавать, ведь у них тут никаких развлечений, никакой культурной жизни нет. Например, в виде профилактики правонарушений среди молодежи организовать нормальный досуг. В такие проекты надо деньги вкладывать, в будущее наше.
ВЛАДИСЛАВ СУМАРОК, 55 ГОДА
Силламяэ – это город, который был построен после войны. Раньше все здесь было продолжением дачного поселка, идущего от Нарва-Йыэсуу, где отдыхала элита Петербурга, Москвы. Расстраивать поселок стали в 1946 году, и первое, что было построено – это театр. С одной стороны, что есть желание восстановить – правильно, с другой – это профанация без всякого понимания истории и стиля. Хотят в отдельном месте города создать что-то бутафорское. Надо было сохранить регион в его уникальности, со своеобразной архитектурой, в стилистике зеленых зон, с характерными для города кафе и магазинами… Оставить Силламяэ немножко просоветским. Не сносить памятник, не расширять дороги под танки, а сделать центр уникальной советской культуры для всей Европы. Такого в Европе нет и не будет. Тогда и город, и правительство сохранили бы лояльность русскоязычного населения, и, с другой стороны, они заработали бы денег на туризме. Теперь нет этого, но хотят искусственно восстановить.
ДИНА ПИЛЬДЕР, 46 ЛЕТ
В Силламяэ было народное голосование и победила идея построить «Парк будущего». К сожалению, выделенных денег хватит лишь на составление строительного проекта, но не на сам парк. Что касается советского парка, то романтизация этого периода – это просто глумление над Эстонией, особенно сейчас, в период ужасной военной агрессии России в Украине. Я поговорила со своими детьми, им 15 и 19 лет. Нет, они не хотят играть в пионеров, бегать под шлагбаумом и прочее. Они вообще в ужасе от того, что все это будет так рядом с ними. Их невозможно привлечь бочкой с квасом. Я говорила и со старшим поколением, им тоже не по нраву эта идея, им хотелось площадку для танцев со сценой в парке, которая была там когда-то. Новую и современную площадку, о которой речь в победившем проекте народного голосования. Я думаю, что гораздо больше пользы было бы, если эти деньги пошли бы на победивший народный проект, на создание площадок для собак, для установки больших качелей в парке. Для привлечения внутреннего туризма нужны кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Хочется, чтобы Силламяэ стал естественной частью Эстонии, а не диким отголоском СССР.