В этот понедельник в Вырумаа упал в пруд электрический столб. Пруд находился в саду Лийс Карлсон: для устранения опасной для жизни ситуации ей пришлось четыре дня звонить в Elektrilevi, чтобы, наконец, пожаловаться на компанию в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Фото ⟩ Семья оказалась в заложниках у электростолба, упавшего в пруд на заднем дворе
В понедельник днем столб с двумя линиями электропередач упал в пруд в пяти метрах от дома семьи, проживающей в Рыуге. «Электричество сразу не пропало, но из-за того, что в доме начали мигать лампочки, я отключила электричество с щитка», – рассказала Карлсон. Примерно через час она, наконец, связалась с представителем отдела обслуживания клиентов Elektrilevi, и ей ответили, что они приедут как можно скорее.
Однако во вторник утром Карлсон получила сообщение от Elektrilevi о том, что, по их данным, на ее участке есть электричество. «Мы снова позвонили в Elektrilevi и объяснили ситуацию. Они ничего не могли сказать, кроме того, что неисправностей нет, но они передадут информацию в бригаду», –рассказала Карлсон.
Затем прибыли сотрудники фирмы Leonhard Weiss, чтобы проверить ситуацию, и обнаружили, что электричество действительно есть. «Затем они разрезали упавший столб пополам, вытащили ту часть столба, к которой был прикреплен провод, установили рядом со столбом предупреждающий знак и ушли», – сказала Карлсон.
Через час пришло новое сообщение от Elektrilevi: по их данным, в доме есть электричество.
К вечеру среды дело никуда не продвинулось. «Потом я снова позвонила в Elektrilevi в половине пятого вечера, чтобы узнать, когда они приедут, чтобы установить новый столб и устранить опасную для жизни ситуацию», – сказала Карлсон.
«Объяснила еще раз: на участке есть собака, которая уже третий день на цепи из-за провода, валяющегося на земле у пруда. В доме двое детей, им два и три года, они не могут спокойно бегать по двору, – описала ситуацию Карлсон. – Конечно, мы могли находиться на улице, но нам все равно приходилось тщательно следить за детьми».
Затем она получила ответ от Elektrilevi. Они сказали, что ситуация расследуется, а у строителя, то есть у компании Leonhard Weiss, есть вся нужная информация, и участок Карлсон поставлен в очередь на выполнение работ. В четверг Карлсон позвонили из Leonhard Weiss. Спросили, как к ним доехать и сказали, что, поскольку доступ затруднен, потребуется время на планирование. Бригада копмпании Leonhard Weiss прибыла днем.
Первоначальный план состоял в том, чтобы подъехать к столбу мимо старой яблони и клумб. «Поскольку к столбу нужно было подъезжать на больших машинах, яблоню пришлось бы спилить, да и от клумбы ничего бы не осталось. Потом мы нашли другой вариант: если перенести кое-какие вещи, бригада сможет проехать с другой стороны дома», – рассказала Карлсон.
Рабочие сказали хозяйке, что не стоит торопиться с переносом вещей, так как в четверг-пятницу они ничего не могут сделать. Их рабочая машина в ремонте, и они не знают, когда ее починят, и когда бригада сможет приехать на ней в Выру.
«Я с яростью спросила, сколько мне еще держать собаку на цепи, а детей запертыми в комнате? Они ответили, что ситуация куда серьезнее, чем они думали», – недоумевает Карлсон.
В пятницу, то есть сегодня утром, компания починила машину и приехала устанавливать новый столб. «Внезапно машину починили», – сегодня утром сообщила Карлсон Postimees.
Она считает, что если бы она не названивала Elektrilevi каждый день, то сегодня никто бы не пришел чинить столб. «Буквально вчера бригада сказала, что к сегодняшнему дню машину точно не починят. Но я еще написала в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, оттуда тоже звонили в Elektrilevi. Вероятно, это и привело в движение колеса», – предполагает Карлсон.
Глава центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп сообщил Postimees, что в понедельник в Вырумаа произошло 27 подобных неполадок: либо сломалась мачта, либо на линию упало дерево. Аварии затронули в Вырумаа в общей сложности 3100 потребителей, которым необходимо было как можно скорее восстановить электроснабжение.