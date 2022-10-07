Фото ⟩ Семья оказалась в заложниках у электростолба, упавшего в пруд на заднем дворе

В понедельник днем ​​столб с двумя линиями электропередач упал в пруд в пяти метрах от дома семьи, проживающей в Рыуге. «Электричество сразу не пропало, но из-за того, что в доме начали мигать лампочки, я отключила электричество с щитка», – рассказала Карлсон. Примерно через час она, наконец, связалась с представителем отдела обслуживания клиентов Elektrilevi, и ей ответили, что они приедут как можно скорее.

Однако во вторник утром Карлсон получила сообщение от Elektrilevi о том, что, по их данным, на ее участке есть электричество. «Мы снова позвонили в Elektrilevi и объяснили ситуацию. Они ничего не могли сказать, кроме того, что неисправностей нет, но они передадут информацию в бригаду», –рассказала Карлсон.

Затем прибыли сотрудники фирмы Leonhard Weiss, чтобы проверить ситуацию, и обнаружили, что электричество действительно есть. «Затем они разрезали упавший столб пополам, вытащили ту часть столба, к которой был прикреплен провод, установили рядом со столбом предупреждающий знак и ушли», – сказала Карлсон.

Через час пришло новое сообщение от Elektrilevi: по их данным, в доме есть электричество.

Упавший в пруд электрический столб. Фото: Liis Karlson

К вечеру среды дело никуда не продвинулось. «Потом я снова позвонила в Elektrilevi в половине пятого вечера, чтобы узнать, когда они приедут, чтобы установить новый столб и устранить опасную для жизни ситуацию», – сказала Карлсон.