В Пярнускую больницу поступило большое число пострадавших

После получения сигнала, в больницу поступили первые пациенты, состояние здоровья которых было очень разным. Работа EМО была быстро реорганизована, были сформированы зоны c различным цветовым кодом, начиная с самых легких и заканчивая самыми серьезными травмами: зеленая, желтая, красная. Пострадавших поместили в эти зоны в соответствии с первичным триажем. В больнице все пострадавшие были повторно обследованы.