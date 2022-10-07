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В Пярнускую больницу поступило большое число пострадавших

Крупные учения
Карл Хютт
В Пярнускую больницу поступило большое число пострадавших
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Фото: Rauno Kadaja

В Пярнускую больницу на машине Кайтселийта доставили множество пострадавших – с ними произошел несчастный случай. В это же время психически неуравновешенный открыл беспорядочный огонь в тире. На это отреагировала скорая помощь Пярнуской больницы, которая проинформировала отделение неотложной помощи больницы (EMO) о скором прибытии большого числа пострадавших.

Был активизирован кризисный план Пярнуской больницы. Всем членам кризисной команды было направлено уведомление о повышенной готовности.

К счастью, это были масштабные учения, организованные Пярнуской больницей.

После получения сигнала, в больницу поступили первые пациенты, состояние здоровья которых было очень разным. Работа EМО была быстро реорганизована, были сформированы зоны c различным цветовым кодом, начиная с самых легких и заканчивая самыми серьезными травмами: зеленая, желтая, красная. Пострадавших поместили в эти зоны в соответствии с первичным триажем. В больнице все пострадавшие были повторно обследованы.

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