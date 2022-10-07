В Пярнускую больницу на машине Кайтселийта доставили множество пострадавших – с ними произошел несчастный случай. В это же время психически неуравновешенный открыл беспорядочный огонь в тире. На это отреагировала скорая помощь Пярнуской больницы, которая проинформировала отделение неотложной помощи больницы (EMO) о скором прибытии большого числа пострадавших.
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В Пярнускую больницу поступило большое число пострадавших
Крупные учения
В Пярнускую больницу поступило большое число пострадавших
Был активизирован кризисный план Пярнуской больницы. Всем членам кризисной команды было направлено уведомление о повышенной готовности.
К счастью, это были масштабные учения, организованные Пярнуской больницей.
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