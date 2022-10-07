Неожиданное решение газовых проблем лежит в сердце Европы

Нидерланды отвергают призывы качать больше газа, несмотря на то, что Европу ждет худшая зима со времен Второй мировой войны. Причина – в повторяющихся землетрясениях, которые возникли из-за буренияе, и поэтому нидерландские чиновники не хотят рисковать.

Огромные запасы газа

Месторождение в Гронингене является основным поставщиком газа в Европу, начиная с 1963 года. Даже спустя полвека, в запасе все еще находится около 450 миллиардов кубометров газа – стоимостью около триллиона долларов. Shell, один из двух операторов месторождения, имеет возможность добывать примерно на 50 млрд кубометров газа в год больше, чем сейчас.

Однако местные жители выступают против увеличения добычи газа и говорят, что Европа должна искать свой газ в других местах.

«Когда я купил дом в 2004 году, это был замок», – говорит 50-летний Вильнур Холлаар, который живет в Гронингене почти два десятилетия. Его дом, построенный в 1926 году, имеет витражи и филигранные фасадные камни. Как и тысячи других домов в этом районе, он пострадал от землетрясений: фасад полон трещин, а фундамент проседает. «Мой дом превратился в руины», – сказал Холлаар.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф заявил, что опасно продолжать производство, но страна не может игнорировать страдания Европы. «Нехватка газа может заставить нас принять это решение», – сказал он.