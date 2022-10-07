В Нидерландах, под болотами, охраняемыми ветряными мельницами, находится крупнейший в Европе запас природного газа. Его достаточно, чтобы заменить большую часть топлива, импортируемого из России.
Неожиданное решение газовых проблем лежит в сердце Европы
Нидерланды отвергают призывы качать больше газа, несмотря на то, что Европу ждет худшая зима со времен Второй мировой войны. Причина – в повторяющихся землетрясениях, которые возникли из-за буренияе, и поэтому нидерландские чиновники не хотят рисковать.
Огромные запасы газа
Месторождение в Гронингене является основным поставщиком газа в Европу, начиная с 1963 года. Даже спустя полвека, в запасе все еще находится около 450 миллиардов кубометров газа – стоимостью около триллиона долларов. Shell, один из двух операторов месторождения, имеет возможность добывать примерно на 50 млрд кубометров газа в год больше, чем сейчас.
Однако местные жители выступают против увеличения добычи газа и говорят, что Европа должна искать свой газ в других местах.
«Когда я купил дом в 2004 году, это был замок», – говорит 50-летний Вильнур Холлаар, который живет в Гронингене почти два десятилетия. Его дом, построенный в 1926 году, имеет витражи и филигранные фасадные камни. Как и тысячи других домов в этом районе, он пострадал от землетрясений: фасад полон трещин, а фундамент проседает. «Мой дом превратился в руины», – сказал Холлаар.
Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф заявил, что опасно продолжать производство, но страна не может игнорировать страдания Европы. «Нехватка газа может заставить нас принять это решение», – сказал он.
До вторжения в Украину Россия поставляла около трети природного газа в Европу. Дополнительный поток, который, по оценкам Shell, может быть практически немедленно введен в эксплуатацию из Нидерландов, будет более чем достаточным, чтобы заменить 46 миллиардов кубометров газа, импортированных Германией из России в прошлом году.
Голландия вернулась к углю
Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон недавно заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение закрыть Гронинген. Вийлбриф также подвергался давлению со стороны коллег из других стран ЕС. По его словам, премьер-министр Марк Рютте не исключает использования Гронингена для увеличения поставок, но только в крайних случаях.
Вместо увеличения добычи газа, Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций и вместе с другими членами ЕС вернулись к этому сильно загрязняющему топливу. Нидерланды также удвоили объемы импорта СПГ и заполненных хранилищ газа, чтобы обеспечить их заполнение до зимы на 80 процентов.
Вийлбриф сказал, что этой зимой ситуация может быть относительно безопасной, но его больше беспокоит то, что произойдет позже. «Если вы полностью истощите эти запасы из-за холодной зимы, как вы их восполните?» – спросил он.