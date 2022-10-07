«Новости в 7» за 7 октября: как рыбам живется в эстонских озерах, всё о дамских сумочках и Октоберфест в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Обстановка на фронтах в Украине продолжает накаляться. Президент Зеленский сделал противоречивое заявление о превентивном ядерном ударе по России

- Короткие новости: к чему призывает российских пенсионеров Департамент социального страхования, про помощь Эстонии Украине и какое жилье больше нравится эстоноземельцам

- Ловись рыбка, большая и маленькая! Работает ли эта поговорка в эстонских озерах, узнавал наш специальный корреспондент

- В Музее Адамсона-Эрика открылась выставка «Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек». Так что же нужно дамам для счастья, и сколько этого счастья надо - узнаем из сюжета нашей съёмочной группы!

- С миру по нитке: кто и в чем обвиняет Россию, почему иранские школьницы вышли на улицы и кто украл Рождество у жителей Швеции

- Если вам хотелось посетить Октоберфест в Германии, но не сложилось - не беда! Праздник не менее грандиозного масштаба проходит в эти дни в Таллинне. Чем порадуют гостей фестиваля организаторы - узнавал наш репотер!