Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 октября: как рыбам живется в эстонских озерах, всё о дамских сумочках и Октоберфест в Таллинне
Сегодня в выпуске:
- Обстановка на фронтах в Украине продолжает накаляться. Президент Зеленский сделал противоречивое заявление о превентивном ядерном ударе по России
- Короткие новости: к чему призывает российских пенсионеров Департамент социального страхования, про помощь Эстонии Украине и какое жилье больше нравится эстоноземельцам
- Ловись рыбка, большая и маленькая! Работает ли эта поговорка в эстонских озерах, узнавал наш специальный корреспондент
- В Музее Адамсона-Эрика открылась выставка «Всегда в моде. 100 лет истории дамских сумочек». Так что же нужно дамам для счастья, и сколько этого счастья надо - узнаем из сюжета нашей съёмочной группы!
- С миру по нитке: кто и в чем обвиняет Россию, почему иранские школьницы вышли на улицы и кто украл Рождество у жителей Швеции
- Если вам хотелось посетить Октоберфест в Германии, но не сложилось - не беда! Праздник не менее грандиозного масштаба проходит в эти дни в Таллинне. Чем порадуют гостей фестиваля организаторы - узнавал наш репотер!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 октября.