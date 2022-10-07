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Кремль уволил очередного недееспособного военачальника

rus.postimees.ee
Кремль уволил очередного недееспособного военачальника
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Полковник Александр Чайко.
Полковник Александр Чайко. Фото: @uasupport999 / Twitter

По сообщениям британских СМИ, российское правительство уволило генерал-полковника Восточного военного округа Александра Чайко.

Отставка Чайко – очередное пополнение в ряду высших военных чинов, уволенных после череды поражений на войне в Украине.

«Избегайте лестниц и окон, Саша. И, вероятно, также рек, озер и дорог. Проверьте свои датчики углекислого газа и дыма», – посоветовал генерал-полковнику в Twitter анонимный комментатор, намекая на практику российского правительства убивать ненужных людей.

«Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом, в состав которого входят силы, находящиеся на Дальнем Востоке России. Восточный военный округ – один из пяти, входящих в состав Вооруженных сил России», – сообщает Meduza.

Официального подтверждения ни из Кремля, ни из Минобороны России пока не поступало, но генерал-полковника с назначением поздравил глава Дагестана.

Мурадов, который в феврале попал под санкции ЕС, ранее выполнял задания в Донбассе в Украине и руководил российскими «миротворцами» в Нагорном Карабахе.

В понедельник Meduza сообщила, что командующего Западным военным округом Александра Журавлева сменил генерал-лейтенант Роман Бердников.

Новость об уходе Журавлева появилась вскоре после серьезных потерь России на северо-востоке Украины в прошлом месяце и захвата Украиной Лимана в Донецкой области.

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