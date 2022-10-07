Кремль уволил очередного недееспособного военачальника

Отставка Чайко – очередное пополнение в ряду высших военных чинов, уволенных после череды поражений на войне в Украине.

«Избегайте лестниц и окон, Саша. И, вероятно, также рек, озер и дорог. Проверьте свои датчики углекислого газа и дыма», – посоветовал генерал-полковнику в Twitter анонимный комментатор, намекая на практику российского правительства убивать ненужных людей.

«Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим Восточным военным округом, в состав которого входят силы, находящиеся на Дальнем Востоке России. Восточный военный округ – один из пяти, входящих в состав Вооруженных сил России», – сообщает Meduza.

Официального подтверждения ни из Кремля, ни из Минобороны России пока не поступало, но генерал-полковника с назначением поздравил глава Дагестана.

Мурадов, который в феврале попал под санкции ЕС, ранее выполнял задания в Донбассе в Украине и руководил российскими «миротворцами» в Нагорном Карабахе.

В понедельник Meduza сообщила, что командующего Западным военным округом Александра Журавлева сменил генерал-лейтенант Роман Бердников.