Рейнсалу: принятая в ООН резолюция – это дипломатическая победа

«В то время, когда Россия ведет жестокую войну агрессии против Украины, у себя на родине режим подвергает репрессиям собственных граждан, которым за защиту своих принципов и демократического будущего угрожают насилие и политическое преследование. Теперь Россия также использует для подавления инакомыслящих мобилизацию», – сказал Рейнсалу.

В качестве примера он привел новость о том, что российскому активисту Владимиру Кара-Мурзе, который весной оказался в тюрьме за осуждение российской войны против Украины, теперь предъявили обвинение в госизмене.

«Резолюция, принятая сегодня преобладающим большинством голосов, выражает четкую поддержку и ободрение всем этим смелым людям со стороны международной общественности. Именно поэтому важно, что в соответствии с этой резолюцией будет назначен специальный рапортер, который будет следить и докладывать о ситуации с правами человека в России и по итогам своей работы представит ориентиры по улучшению состоянию прав человека», – сказал Рейнсалу.

«Специальный рапортер может также сотрудничать с местными НКО, чтобы усилить гражданское общество России. Сегодняшнее решение является дипломатической победой, а Эстония была одним из инициаторов этой резолюции. Это также логическое продолжение весеннего решения приостановить членство России, начавшей широкомасштабную войну против Украины, в совете по правам человека», – сказал Рейнсалу.