Лукашенко подарил Путину на юбилей самый известный продукт Беларуси

Когда лидеры нескольких стран, когда-то входивших в состав Советского Союза, встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Путину подарочную карту на сельскохозяйственную машину. Тракторы «Беларусь» являются гордостью белорусской промышленности еще с советских времен.

NEW: Belarus leader Lukashenko gave Putin an unusual gift on Russian president's 70th birthday: A tractor pic.twitter.com/WcL9LVt573 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2022

Диктатор, правивший Беларусью почти три десятилетия и пытавшийся создать себе образ человека из народа, рассказал журналистам, что использует в своем саду ту же модель, которую подарил Путину.

Неизвестно, как отреагировал Путин на такой подарок.

Путин, развязавший войну против Украины более семи месяцев назад, не упомянул о подарке в своем телевизионном выступлении в начале встречи, когда говорил о необходимости обсуждения урегулирования конфликта между бывшими советскими республиками.