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Лукашенко подарил Путину на юбилей самый известный продукт Беларуси

AFP/BNS
Лукашенко подарил Путину на юбилей самый известный продукт Беларуси
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Фото: Gavriil Grigorov / AP / SCANPIX

К своему 70-летию президент России Владимир Путин получил подарочную карту, с помощью которой российский президент-миллиардер может выбрать трактор «Беларусь».

Когда лидеры нескольких стран, когда-то входивших в состав Советского Союза, встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Путину подарочную карту на сельскохозяйственную машину. Тракторы «Беларусь» являются гордостью белорусской промышленности еще с советских времен.

Диктатор, правивший Беларусью почти три десятилетия и пытавшийся создать себе образ человека из народа, рассказал журналистам, что использует в своем саду ту же модель, которую подарил Путину.

Неизвестно, как отреагировал Путин на такой подарок.

Путин, развязавший войну против Украины более семи месяцев назад, не упомянул о подарке в своем телевизионном выступлении в начале встречи, когда говорил о необходимости обсуждения урегулирования конфликта между бывшими советскими республиками.

Он также подчеркнул необходимость обмена информацией для борьбы с терроризмом, наркотиками и другими преступлениями.

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