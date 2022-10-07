К своему 70-летию президент России Владимир Путин получил подарочную карту, с помощью которой российский президент-миллиардер может выбрать трактор «Беларусь».
Лукашенко подарил Путину на юбилей самый известный продукт Беларуси
Когда лидеры нескольких стран, когда-то входивших в состав Советского Союза, встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Путину подарочную карту на сельскохозяйственную машину. Тракторы «Беларусь» являются гордостью белорусской промышленности еще с советских времен.
NEW: Belarus leader Lukashenko gave Putin an unusual gift on Russian president's 70th birthday: A tractor pic.twitter.com/WcL9LVt573— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2022
Диктатор, правивший Беларусью почти три десятилетия и пытавшийся создать себе образ человека из народа, рассказал журналистам, что использует в своем саду ту же модель, которую подарил Путину.
Неизвестно, как отреагировал Путин на такой подарок.
Путин, развязавший войну против Украины более семи месяцев назад, не упомянул о подарке в своем телевизионном выступлении в начале встречи, когда говорил о необходимости обсуждения урегулирования конфликта между бывшими советскими республиками.
Он также подчеркнул необходимость обмена информацией для борьбы с терроризмом, наркотиками и другими преступлениями.