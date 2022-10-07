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Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд

rus.postimees.ee
Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Mihkel Maripuu

Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд, как показали опубликованные в пятницу данные ФАО.

Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), отслеживающий изменение международной продовольственной корзины от месяца к месяцу, в сентябре составил 136,6, что на 1,1% меньше, чем в августе.

По сравнению с сентябрем 2021 года показатель выше на 5,5%.

По данным ФАО, снижение, продолжающееся в течение нескольких месяцев, вызвано резким падением цен на растительное масло. Цены на сахар, мясо и молочные продукты также немного снизились.

С другой стороны, цены на зерновые продукты снова начали расти.

По данным ФАО, за ростом цен на пшеницу стоит растущая неопределенность в отношении экспорта зерна из черноморских портов Украины, которые согласованы через ООН до ноября.

На цены на зерно также повлияла засуха в Аргентине и США.

ФАО понизила прогноз мирового производства зерновых на этот год, ожидая снижения на 1,7%.

Агентство предупреждает, что 45 стран, в том числе 33 в Африке, девять в Азии, две в Латинской Америке и Карибском бассейне и одна в Европе, нуждаются в продовольственной помощи.

В сентябре ООН предупредила, что более миллиона человек во всем мире рискуют умереть от голода без гуманитарной помощи.

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