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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных

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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: DW

Президент России подписал закон, согласно которому мобилизованные и участники войны в Украине и члены их семей получат каникулы по выплате потребительских и жилищных кредитов.

«Комсомольская правда» пишет, что кредитные каникулы действуют во время участия в войне, а также при госпитализации, если это необходимо, и дополнительно в течение 30 дней после окончания срока службы по контракту.

Действие закона распространяется на все кредитные договоры, заключенные после 24 февраля 2022 года.

Путин объявил частичную мобилизацию на украинскую войну 21 сентября.

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