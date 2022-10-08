Украина объявила Курилы территорией Японии, оккупированной Россией

Владимир Зеленский в пятницу, 7 октября, подписал указ, согласно которому Украина признает южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги, передает «Радио Свобода».

Президент Украины также заявил, что освобождение всех оккупированных Россией территорий – лишь вопрос времени.

30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных ее войскам территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.