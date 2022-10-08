Украина признала Курильские острова частью Японии, заявил в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что им был подписан соответствующий указ.
Украина объявила Курилы территорией Японии, оккупированной Россией
Владимир Зеленский в пятницу, 7 октября, подписал указ, согласно которому Украина признает южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги, передает «Радио Свобода».
Президент Украины также заявил, что освобождение всех оккупированных Россией территорий – лишь вопрос времени.
30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных ее войскам территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.
Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединенными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признаёт эти территории своей неотъемлемой частью. При этом стороны формально не прекратили диалог о заключении мирного договора.