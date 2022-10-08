Трагический пожар: дом уничтожен, владелец погиб

В 20:53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Уускюла в волости Рапла горит второй этаж деревянного жилого дома, в здании может находиться человек. Когда спасатели прибыли на место, дом уже был охвачен огнем. Здание стали сразу же тушить, и спасатели готовились к вхождению в задымленный дом.

Тем временем обнаружилось, что находящийся по ветру сарай также загорелся, но с новой линией работ опасность пожара была устранена. К 21:43 распространение огня было остановлено, велись последующие работы по тушению. В ходе обыска спасатели обнаружили в доме погибшего мужчину.

Спасательные работы были завершены в 1:22. В огне сгорел бревенчатый дом размером 9х12 метров, остались только стены. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохила, Мярьямаа, Рапла и добровольцы-спасатели из Кехтна.

Причины возникновения пожара и детали случившегося выясняются.