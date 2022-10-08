Блог, фото и видео ⟩ На Крымском мосту прогремел взрыв: повреждения внушительные, произошло частичное обрушение

Ликвидировать последствия пожара, по словам Аксенова, будут так: со стороны Тамани и Керчи подойдут два локомотива, которые растянут горящий состав. Он добавил, что говорить о сроках восстановления можно будет только после того, как будет потушен пожар.

По «визуальной оценке», как сказал Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, которая начнет работать с сегодняшнего дня. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.

Возбуждено уголовное дело

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «ЧП» на Крымском мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава парламента Крыма заявил, что дорожное полотно повредили «украинские вандалы». «Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, благо, они не носят тяжелого характера», – сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. При этом на фото с места пожара видно, что один из пролетов моста упал в воду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.

Подоляк: мост в Крыму – это только начало

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался после взрыва на Крымском мосту. «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в Twitter.