В социальных сетях публикуют кадры пожара на Керченском мосту в аннексированном Крыму. По данным СМИ, на мосту также произошел взрыв.
Фото и видео ⟩ Горит Крымский мост: повреждения внушительные, обрушено дорожное полотно
Пресс-служба «Крымской железной дороги» сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда, пишет в своем Telegram-канале Русская служба Би-би-си.
«В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.
Ранее такую же версию произошедшего на мосту высказал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.
При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что, помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно.
Подрыв грузовика
На мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили власти Крыма.
Видео, на котором, предположительно, снят момент взрыва на мосту:
Additional footage pic.twitter.com/w5ngstLp5m— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022
Обрушились два пролета
Глава Крыма Сергей Аксенов приехал к месту пожара и заявил, что в результате пожара обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая ведет из Краснодара в Керчь. При этом, как сообщил Аксенов, загорелись цистерны с топливом.
Ликвидировать последствия пожара, по словам Аксенова, будут так: со стороны Тамани и Керчи подойдут два локомотива, которые растянут горящий состав. Он добавил, что говорить о сроках восстановления можно будет только после того, как будет потушен пожар.
По «визуальной оценке», как сказал Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, которая начнет работать с сегодняшнего дня. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.
Возбуждено уголовное дело
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «ЧП» на Крымском мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава парламента Крыма заявил, что дорожное полотно повредили «украинские вандалы». «Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, благо, они не носят тяжелого характера», – сказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. При этом на фото с места пожара видно, что один из пролетов моста упал в воду.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.
Подоляк: мост в Крыму – это только начало
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался после взрыва на Крымском мосту. «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в Twitter.
Другой официальной реакции со стороны украинских властей пока не было.
Видео: пожар потушен, видны последствия
Крымский мост
Строительство 19-километрового транспортного перехода через Керченский пролив, соединяющего Керченский полуостров с аннексированным Крымом, было начато в феврале 2016 года и стоило, по официальным данным, 227,92 млрд рублей. Переход состоит из двух параллельных мостов: автомобильного и железнодорожного. Официально открытие автомобильного моста состоялось 15 мая 2018 года, железнодорожного – 23 декабря 2019 года, передает DW.
16 августа в интервью британской газете The Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает эту цель как законную военную. «Это незаконное строительство, и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», – подчеркнул Подоляк. Он анонсировал «в ближайшие два-три месяца» новые атаки на объекты в Крыму.