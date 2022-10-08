В странах Балтии растут цены на топливо: самый дорогой бензин в Таллинне

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Вильнюсе, а самый дешевый бензин был в Риге. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Вильнюсе, а самая низкая – в Риге.

В Таллинне на заправках Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 3,3% – до 1,859 евро за литр, а цена дизтоплива увеличилась на 2,8% – до 1,849 евро за литр.

В Риге на Circle K цены на бензин 95-ой марки и дизельное топливо в пятницу выросли на 2,3% и составили 1,754 евро и 1,814 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на Circle K бензин 95-й марки стоил 1,779 евро за литр, что на 4,1% больше, чем неделю назад, а цена дизтоплива выросла на 3,3% – до 1,899 евро за литр.