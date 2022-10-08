Анализ: где живут эстоноземельцы — от частных домов до нежилых помещений

В Эстонии насчитывается более полумиллиона домохозяйств, из них в частных домах находится 154 422 домохозяйства (27,5%). В эти домохозяйства входит 390 855 человек, т.е. 29,3% жителей Эстонии. По сравнению с переписью населения 2011 года, доля проживающих в частных домах домохозяйств увеличилась на 0,7 процентных пункта.

В квартирах, в т.ч. рядных и парных домах, в общем проживает 67,9% жителей Эстонии. Среднее находящееся в частном доме домохозяйство состоит из 2,53 члена, среднее домохозяйство, расположенное в квартире, состоит из 2,28 члена. Кроме того, 1,6% жителей проживает в общих жилых помещениях (попечительские дома, общежития) и 1,2% — в других жилищных единицах или нежилых помещениях. Если рассматривать данные не на уровне домохозяйства, а на уровне отдельного лица, можно увидеть, что более половины населения Эстонии, т.е. 689 204 человека проживает в городской квартире.

Фото: Департамент статистики.

Тип используемого жилого помещения тесно связан с возрастом человека и его жизненными этапами. Отчетливо видно, что после совершеннолетия доля проживающих в частных домах людей уменьшается, в то время как доля людей, проживающих в квартирах, резко увеличивается, поскольку молодые люди отправляются жить и учиться в города. Кроме того, в некоторой степени увеличивается количество людей, проживающих в других жилых помещениях, вероятно, за счет переселения в общежития. После 35 лет количество проживающих в частных домах людей на некоторое время увеличивается, но после 50 лет вновь начинает уменьшаться. В конце линии возраста на графике наблюдается резкое увеличение доли общих жилых помещений (до 8%), что прежде всего демонстрирует рост количества людей, проживающих в домах престарелых.