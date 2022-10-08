Бывший многолетний управляющий фондом, частный инвестор, ведущий блога DividenceInvestor.ee и один из основателей бухгалтерской фирмы MagInvest Мяртен Кресс, впервые купивший акции в 1997 году, считает, что лучшие возможности для инвестиций находятся не на эстонском фондовом рынке. Он возглавляет «Клуб миллиона».
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Основатель «Клуба миллиона» инвестирует в основном за пределами Эстонии
Основатель «Клуба миллиона» инвестирует в основном за пределами Эстонии
– У вас есть блог dividendinvestor.ee. Вы инвестируете только в дивидендные акции, или в вашем портфеле найдутся также и акции роста?
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