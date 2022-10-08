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Основатель «Клуба миллиона» инвестирует в основном за пределами Эстонии

Ромет Креэк
Основатель «Клуба миллиона» инвестирует в основном за пределами Эстонии
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Считается, что самое главное в инвестировании – это иметь превосходную инвестиционную идею. Инвестор Мяртен Кресс говорит, что на самом деле самое важное поведение – оставаться на выбранном курсе и регулярно инвестировать.
Считается, что самое главное в инвестировании – это иметь превосходную инвестиционную идею. Инвестор Мяртен Кресс говорит, что на самом деле самое важное поведение – оставаться на выбранном курсе и регулярно инвестировать. Фото: Sille Annuk

Бывший многолетний управляющий фондом, частный инвестор, ведущий блога DividenceInvestor.ee и один из основателей бухгалтерской фирмы MagInvest Мяртен Кресс, впервые купивший акции в 1997 году, считает, что лучшие возможности для инвестиций находятся не на эстонском фондовом рынке. Он возглавляет «Клуб миллиона».

– У вас есть блог dividendinvestor.ee. Вы инвестируете только в дивидендные акции, или в вашем портфеле найдутся также и акции роста?

– Найдутся и те, и другие. Я начал постепенно добавлять в портфель хорошие акции роста в 2020 году. Я выбирал как акции, не приносящие дивидендов, так и акции, растущие быстрее среднего, с большой рыночной капитализацией, а также более мелкие и более волатильные акции. Оглядываясь назад, справедливо сказать, что время было выбрано не вполне удачно. К счастью, я входил не сразу, а по частям и вкладываясь небольшой долей портфеля.

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