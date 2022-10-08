Дизайнер: как правильно выбрать краску для стен, чтобы потом не пожалеть

Окрашивать стену можно и без предварительного нанесения грунта, однако это может привести к значительному увеличению расхода краски, и такая разница способна особенно сильно отразиться на кошельке, если вы используете какую-нибудь дорогую краску с особым эффектом. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке – эта цифра рассчитана исходя из нанесения краски на стену, на которой уже есть грунт.

Матовая стена красивее, глянцевая легче моется

Покрасить надлежащим образом подготовленную стену совсем несложно, и справиться с этим может каждый. Как правило, в домашней среде матовый цвет выглядит лучше, чем глянцевый, и он значительно эффективнее скрывает как дефекты самой стены, так и неровности, возникшие при покраске. В то же время, хорошо известно, что матовую стену при необходимости очень сложно мыть, и поэтому для легко загрязняющихся стен, например, на кухне, такой тон скорее не подойдет. Именно поэтому чаще всего люди отдают предпочтение полуматовым оттенкам – они красивее глянцевых, и чистить их легче, чем матовые.