Если вы хотите сделать свой дом более модным или оригинальным, то проще и дешевле всего заняться стенами. Как выбрать правильную краску? Чему отдать предпочтение? Есть ли какие-нибудь альтернативы? Дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина делится советами.
Дизайнер: как правильно выбрать краску для стен, чтобы потом не пожалеть
Выбор подходящих тонов является основой ожидаемого результата, однако с этим достаточно просто ошибиться. Для надежности стоит взять в магазине карту цветов или образец обоев и посмотреть, как они смотрятся на стене вашего дома при различном освещении. Важно убедиться в тоне при дневном свете, как нормальном, так и очень ярком, а также при включенных светильниках.
Не дайте цвету удивить вас
Важно учитывать, что восприятие цвета на маленькой поверхности образца и на большой поверхности стены может несколько отличаться – более светлые и пастельные тона на большой поверхности кажутся более темными, а более темные – наоборот, более светлыми.
В банке цвет выглядит более светлым, чем на образце, а при полном высыхании он несколько темнеет и приобретает свой окончательный тон, соответствующий тону на карте цветов.
В темной комнате можно использовать теплые, глубокие или яркие тона. В целом, холодный светлый цвет делает комнату визуально более просторной, однако, например, в более темной комнате, расположенной с северной стороны, на более светлых стенах будут хорошо видны все тени, и поэтому стоит хорошо продумать ее освещение. Кроме того, стоит учесть то обстоятельство, что светлая мебель лучше выделяется на темном фоне, а темная – на светлом. Если вы стремитесь к монохромности, то стена и мебель могут быть одного цвета.
Стены едят краску – используйте грунт
Окрашивать стену можно и без предварительного нанесения грунта, однако это может привести к значительному увеличению расхода краски, и такая разница способна особенно сильно отразиться на кошельке, если вы используете какую-нибудь дорогую краску с особым эффектом. Если стена предварительно не была покрыта грунтом, то не стоит ожидать, что находящейся в банке краски хватит на столько квадратных метров, сколько указано на этикетке – эта цифра рассчитана исходя из нанесения краски на стену, на которой уже есть грунт.
Матовая стена красивее, глянцевая легче моется
Покрасить надлежащим образом подготовленную стену совсем несложно, и справиться с этим может каждый. Как правило, в домашней среде матовый цвет выглядит лучше, чем глянцевый, и он значительно эффективнее скрывает как дефекты самой стены, так и неровности, возникшие при покраске. В то же время, хорошо известно, что матовую стену при необходимости очень сложно мыть, и поэтому для легко загрязняющихся стен, например, на кухне, такой тон скорее не подойдет. Именно поэтому чаще всего люди отдают предпочтение полуматовым оттенкам – они красивее глянцевых, и чистить их легче, чем матовые.
Прогресс не стоит на месте, благодаря чему уже сейчас можно найти матовые краски, позволяющие выполнять уход без каких-либо сложностей. Следует учитывать, что процесс покраски сам по себе является достаточно быстрым, однако требует множества подготовительных работ – необходимо закрыть пол, снять или спрятать рейки, выключатели и розетки, закрыть тейпом стыки потолка и стены.
Большие поверхности традиционно окрашиваются с помощью валика, а маленькие поверхности, углы или труднодоступные места с помощью кисти. В случае красок на базе воды рекомендуется использовать синтетическую кисть. Начинать покрасочные работы следует от потолка вниз, а заканчивать – наоборот, в направлении снизу вверх. Между первым и вторым нанесением краски следует дать ей высохнуть в течение минимум двух часов.
Структурная краска скрывает неровности
Считается, что если стена неровная или на ней есть другие видимые дефекты, то вместо краски ее стоит покрыть обоями. На самом деле, обои достаточно требовательны в отношении поверхности основания. Краска, особенно глянцевая, также будет подчеркивать дефекты, потому что ее поверхность всегда будет более блестящей, чем поверхность штукатурки.
Если возможность или желание тщательно оштукатурить и отшлифовать стены отсутствует, то на помощь может прийти структурная и грубоволокнистая стенная краска или декоративная штукатурка.
Чем гуще текстура краски, тем проще с ее помощью скрыть дефекты. Наносить краску можно посредством одной из десятков техник, описанных в интернете. Например, можно использовать кисть, шпатель, половую щетку, ворсистый или рельефный валик.