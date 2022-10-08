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На рынок Эстонии выходит ведущая мировая компания по продаже элитной недвижимости

rus.postimees.ee
На рынок Эстонии выходит ведущая мировая компания по продаже элитной недвижимости
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Выставленная на продажу мыза Кехтна.
Выставленная на продажу мыза Кехтна. Фото: Signature.ee

На эстонский рынок выходит одна из самых известных в мире компаний недвижимости, Christie's International Real Estate, специализирующаяся на продаже эксклюзивной недвижимости.

Christie’s International Real Estate подписала соглашение о сотрудничестве с эстонской компанией недвижимости Signature Estate Collection, которая продолжит деятельность под торговой маркой Christie’s International Real Estate Signature. Выход на эстонский рынок является частью планов предприятия по расширению в Северной Европе.

По словам исполнительного директора Christie's International Real Estate Майка Голдена, эстонские партнеры являются лучшими экспертами на местном рынке элитной недвижимости: «Нет никаких сомнений в том, что Signature Estate Collection, за которой стоит наш бренд, быстро станет ведущей компанией в сфере элитной недвижимости в Эстонии».

«Выход на эстонский рынок является важной частью планов расширения международной компании в Северной Европе. Эстония имеет невероятно высокий потенциал роста как международный рынок элитной недвижимости. В ближайшие годы вы услышите больше об эстонской недвижимости именно от команды Signature Estate Collection», — сказала Хелена де Фортон, руководитель Christie's International Real Estate регионов Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихого океана.

Пандемия коронавируса затронула и сектор недвижимости Эстонии, что привело в 2021 году к росту цен на недвижимость более чем на 20 процентов. Спрос на новые здания и инвестиции в недвижимость особенно высок в Таллинне, где растущая технологическая отрасль и благоприятные условия для бизнеса создают новые рабочие места и привлекают международных ИТ-специалистов.

Эксклюзивная сеть партнеров включает почти 50 стран и территорий по всему миру. Помимо Эстонии, недавно компания подписала соглашения о сотрудничестве в Японии, на Мальте, в Венеции, Италии, Неаполе, во Флориде и в Ньюпорте на острове Родос. Одним из основателей Signature Estate Collection является предприниматель Тауно Лоодус.

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