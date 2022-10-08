На рынок Эстонии выходит ведущая мировая компания по продаже элитной недвижимости

Christie’s International Real Estate подписала соглашение о сотрудничестве с эстонской компанией недвижимости Signature Estate Collection, которая продолжит деятельность под торговой маркой Christie’s International Real Estate Signature. Выход на эстонский рынок является частью планов предприятия по расширению в Северной Европе.

По словам исполнительного директора Christie's International Real Estate Майка Голдена, эстонские партнеры являются лучшими экспертами на местном рынке элитной недвижимости: «Нет никаких сомнений в том, что Signature Estate Collection, за которой стоит наш бренд, быстро станет ведущей компанией в сфере элитной недвижимости в Эстонии».

«Выход на эстонский рынок является важной частью планов расширения международной компании в Северной Европе. Эстония имеет невероятно высокий потенциал роста как международный рынок элитной недвижимости. В ближайшие годы вы услышите больше об эстонской недвижимости именно от команды Signature Estate Collection», — сказала Хелена де Фортон, руководитель Christie's International Real Estate регионов Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихого океана.

Пандемия коронавируса затронула и сектор недвижимости Эстонии, что привело в 2021 году к росту цен на недвижимость более чем на 20 процентов. Спрос на новые здания и инвестиции в недвижимость особенно высок в Таллинне, где растущая технологическая отрасль и благоприятные условия для бизнеса создают новые рабочие места и привлекают международных ИТ-специалистов.