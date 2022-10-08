Из-за взрыва Керченского моста россиянам, вероятно, придется начать организовывать перевозки в направлении Крыма паромами. Как один из наиболее вероятных вариантов: российские боеприпасы будут доставляться паромом, который весной был в Эстонии. По словам Tallink, на момент продажи они и не подозревали, что судно может попасть в такое место.
Для подписчиков
Экс-паром Tallink может начать перевозить российские боеприпасы
Экс-паром Tallink может начать перевозить российские боеприпасы
Рано утром в субботу стали поступать сообщения о том, что на Керченском мосту, соединяющем аннексированный Крым и Россию, произошел взрыв, движение по нему остановлено. Некоторое время спустя россияне объявили, что будет запущено паромное сообщение. Чуть позже в соцсетях заговорили и о том, что у россиян нет барж, которые могли бы перевозить грузы через пролив.
Ключевые слова