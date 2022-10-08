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Экс-паром Tallink может начать перевозить российские боеприпасы

rus.postimees.ee
Экс-паром Tallink может начать перевозить российские боеприпасы
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Крупнейшая в мире подлодка рядом с паромом Tallink. Фото иллюстративное.
Крупнейшая в мире подлодка рядом с паромом Tallink. Фото иллюстративное. Фото: Leif Rosas / Redstar Photoagency

Из-за взрыва Керченского моста россиянам, вероятно, придется начать организовывать перевозки в направлении Крыма паромами. Как один из наиболее вероятных вариантов: российские боеприпасы будут доставляться паромом, который весной был в Эстонии. По словам Tallink, на момент продажи они и не подозревали, что судно может попасть в такое место.

Рано утром в субботу стали поступать сообщения о том, что на Керченском мосту, соединяющем аннексированный Крым и Россию, произошел взрыв, движение по нему остановлено. Некоторое время спустя россияне объявили, что будет запущено паромное сообщение. Чуть позже в соцсетях заговорили и о том, что у россиян нет барж, которые могли бы перевозить грузы через пролив.

Глядя на карту Marinetraffic, можно увидеть, что и с крымской, и с российской стороны есть несколько пассажирских паромов, хотя неизвестно, какие из них на самом деле находятся в рабочем состоянии. Однако один из двух пассажирских паромов, стоящих в порту Кавказ, - это A Wind (в настоящее время стоит под флагом Камеруна), который принадлежал Tallink и весной курсировал между Муугой и Вуосаар. Тогда судно называлось «Морской ветер».

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