«Слава России! Иди на ***!»: в Таллинне мужчина поджег украинский флаг

На Балтийском вокзале в Таллинне в августе мужчина поджег украинский флаг и скрылся с места происшествия после вмешательства украинского работника ресторана быстрого питания. Однако через месяц его задержала полиция, а Харьюский уездный суд приговорил его к условному заключению. На след нарушителя полицию вывело то обстоятельство, что через несколько часов после сожжения флага он был найден спящим на скамейке на автобусной остановке в Ыйсмяэ, а полиция доставила его проспаться в вытрезвитель.