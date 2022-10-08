Сб, 8.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Слава России! Иди на ***!»: в Таллинне мужчина поджег украинский флаг

Андрес Эйнманн
«Слава России! Иди на ***!»: в Таллинне мужчина поджег украинский флаг
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Валентин Леушин бросил украинский флаг на Балтийском вокзале и поджег его зажигалкой.
Валентин Леушин бросил украинский флаг на Балтийском вокзале и поджег его зажигалкой. Фото: Kohtutoimik

На Балтийском вокзале в Таллинне в августе мужчина поджег украинский флаг и скрылся с места происшествия после вмешательства украинского работника ресторана быстрого питания. Однако через месяц его задержала полиция, а Харьюский уездный суд приговорил его к условному заключению. На след нарушителя полицию вывело то обстоятельство, что через несколько часов после сожжения флага он был найден спящим на скамейке на автобусной остановке в Ыйсмяэ, а полиция доставила его проспаться в вытрезвитель.

Вечером 8 августа Каролина, начальник смены в Burger King на Балтийском вокзале, после закрытия ресторана в 23:00 курила электронную сигарету, когда к ней подошли двое мужчин, один из которых попросил закурить. Каролина помахала электронной сигаретой, показывая, что ей предложить нечего, и мужчины двинулись дальше.

Каролина вернулась внутрь, чтобы заняться уборкой. Вдруг, посмотрев в окно, она заметила, что мужчина, который просил закурить, топчет украинский флаг и поджигает его. Другие сотрудники также подошли посмотреть, что происходит. Рашад крикнул своему украинскому коллеге Арсению, что кто-то топчет флаг его страны.

Ключевые слова
Наверх