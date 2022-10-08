На Балтийском вокзале в Таллинне в августе мужчина поджег украинский флаг и скрылся с места происшествия после вмешательства украинского работника ресторана быстрого питания. Однако через месяц его задержала полиция, а Харьюский уездный суд приговорил его к условному заключению. На след нарушителя полицию вывело то обстоятельство, что через несколько часов после сожжения флага он был найден спящим на скамейке на автобусной остановке в Ыйсмяэ, а полиция доставила его проспаться в вытрезвитель.
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«Слава России! Иди на ***!»: в Таллинне мужчина поджег украинский флаг
«Слава России! Иди на ***!»: в Таллинне мужчина поджег украинский флаг
Вечером 8 августа Каролина, начальник смены в Burger King на Балтийском вокзале, после закрытия ресторана в 23:00 курила электронную сигарету, когда к ней подошли двое мужчин, один из которых попросил закурить. Каролина помахала электронной сигаретой, показывая, что ей предложить нечего, и мужчины двинулись дальше.
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