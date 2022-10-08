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Внимание! Оставленное рядом с домом имущество исчезает за секунды

rus.postimees.ee
Внимание! Оставленное рядом с домом имущество исчезает за секунды
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Оставленный во дворе робот-газонокосилка. Снимок иллюстративный.
Оставленный во дворе робот-газонокосилка. Снимок иллюстративный. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Если вор увидит возможность что-то украсть, он ею воспользуется. Вероятность стать жертвой вора никогда нельзя исключать, однако снизить риски под силу каждому. Полиция советует, что делать, чтобы воры обходили ваше имущество стороной.

Участковый Тартуского отделения полиции Сийм Линнард отметил, что чаще всего кражи совершаются, когда велика вероятность, что хозяев нет дома: в период длинных праздников и в выходные. «Поэтому не стоит сильно хвастаться в публичных социальных сетях, что вы надолго уехали из дома», – посоветовал он.

Линнард подчеркнул, что воров привлекают жилые дома, окна или двери которых открыты, поэтому, уходя из дома, всегда проверяйте, все ли входы-выходы надежно заперты. «Входные двери дома, квартиры и подсобных помещений должны быть из прочного материала и с надежным замком, при возможности – даже с несколькими», – сказал Линнард.

Воров привлекает все, что разбросано в саду

Cложнее всего охранять оставленное во дворе имущество. В конце августа ночью в Кохтла-Ярве на улице Эхитаяте был украден велосипед, пристегнутый замком в саду – ущерб составил около 400 евро. В начале этого месяца в Йыхви на улице Кооли добычей воров стал робот-газонокосилка стоимостью 640 евро.

Линнард призывает владельцев частных домов и дачных участков не оставлять ночью газонокосилки и прочую ценную технику, необходимую в хозяйстве, под открытым небом: «Рабочие инструменты, оставленные без присмотра, заставляют воров действовать, даже если изначально у них не было никакого плана».

Воры выбирают момент, когда их никто не видит

«Наша способность быстро схватить телефон и начать снимать не поможет поймать вора, потому что они орудуют, когда их никто не видит, – сказал Линнард. – При этом камеры видеонаблюдения всегда на своем месте и снимают как днем, так и ночью».

Записи с камеры, установленной на участке, могут способствовать быстрому раскрытию преступления. Однако прежде чем устанавливать камеры, следует зайти на сайт Инспекции по защите данных и прочитать инструкцию по использованию камер. За помощью всегда можно обратиться и в какую-нибудь охранную фирму: данные Департамента полиции и погранохраны подтверждают, что установленное охранное оборудование или услуги охранных фирм снижают риск стать жертвой воров.

«Если на записи камеры видно, что сделал вор, и можно установить его личность, то для предотвращения кражи все-таки нужна охранная система, которая незамедлительно сообщит о взломе», – сказал директор дивизиона охранных решений G4S Тармо Пярьяла.

Важную роль играет соседский дозор

Иногда приходится уехать из дома на несколько дней или даже недель, и тогда следует попросить соседей или кого-то из друзей присмотреть за вашим домом: забирать почту, задергивать и раскрывать шторы и парковать свой автомобиль перед домом. Следует создать впечатление, что хозяева дома.

Сотрудничество с соседями помогает предотвращать кражи: жители мест, подключившихся к программе соседского дозора, чаще сообщают о правонарушениях, произошедших неподалеку от дома, и больше сотрудничают с целью обеспечения безопасности общины.

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