Внимание! Оставленное рядом с домом имущество исчезает за секунды

Участковый Тартуского отделения полиции Сийм Линнард отметил, что чаще всего кражи совершаются, когда велика вероятность, что хозяев нет дома: в период длинных праздников и в выходные. «Поэтому не стоит сильно хвастаться в публичных социальных сетях, что вы надолго уехали из дома», – посоветовал он.

Линнард подчеркнул, что воров привлекают жилые дома, окна или двери которых открыты, поэтому, уходя из дома, всегда проверяйте, все ли входы-выходы надежно заперты. «Входные двери дома, квартиры и подсобных помещений должны быть из прочного материала и с надежным замком, при возможности – даже с несколькими», – сказал Линнард.

Воров привлекает все, что разбросано в саду

Cложнее всего охранять оставленное во дворе имущество. В конце августа ночью в Кохтла-Ярве на улице Эхитаяте был украден велосипед, пристегнутый замком в саду – ущерб составил около 400 евро. В начале этого месяца в Йыхви на улице Кооли добычей воров стал робот-газонокосилка стоимостью 640 евро.

Линнард призывает владельцев частных домов и дачных участков не оставлять ночью газонокосилки и прочую ценную технику, необходимую в хозяйстве, под открытым небом: «Рабочие инструменты, оставленные без присмотра, заставляют воров действовать, даже если изначально у них не было никакого плана».

Воры выбирают момент, когда их никто не видит