Опасное сексуальное поведение детей и подростков – как помочь?

В последние годы в Эстонии уделяется много внимания поддержке детей и молодых людей с опасным для них самих и других людей сексуальным поведением. Целью является предотвращение такого опасного поведения. Однако до сих пор в Эстонии не было комплексной системы, которая помогала бы оказывать помощь и корректировать поведение молодых людей с этими проблемами.

Авторы исследования предложили модель работы с использованием инструментов оценки AIM, AIM3 и Profesor, которые также подходят и для молодых людей с особыми потребностями. В ходе исследования были также опробованы инструменты оценки, которые сейчас уже используются экспертами.

«Компетентно и систематически поддерживая молодых людей с опасным сексуальным поведением, можно помочь им преодолеть свои проблемы. Вот почему мы заказали исследование для поиска инструментов оценки сексуального поведения и методов вмешательства, подходящих для молодой целевой группы, – пояснила Брит Таммисте, советник отдела уголовной политики Министерства юстиции. – В то же время в ходе исследования была разработана так называемая система лечения, которая представляет собой поддержку специалистов разного профиля при работе с детьми и молодежью: от прокуроров до работников защиты прав детей».

Подготовленный экспертами план действий состоит из пяти этапов, первый из которых направлен на выяснение сути проблемы, после чего даются рекомендации, кому сообщить о деле.