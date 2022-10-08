Какие инструменты оценки и методы вмешательства лучше использовать для оказания помощи детям и молодым людям с опасным сексуальным поведением? На этот вопрос отвечает исследование, проведенное по заказу Министерства юстиции.
Опасное сексуальное поведение детей и подростков – как помочь?
В последние годы в Эстонии уделяется много внимания поддержке детей и молодых людей с опасным для них самих и других людей сексуальным поведением. Целью является предотвращение такого опасного поведения. Однако до сих пор в Эстонии не было комплексной системы, которая помогала бы оказывать помощь и корректировать поведение молодых людей с этими проблемами.
Авторы исследования предложили модель работы с использованием инструментов оценки AIM, AIM3 и Profesor, которые также подходят и для молодых людей с особыми потребностями. В ходе исследования были также опробованы инструменты оценки, которые сейчас уже используются экспертами.
«Компетентно и систематически поддерживая молодых людей с опасным сексуальным поведением, можно помочь им преодолеть свои проблемы. Вот почему мы заказали исследование для поиска инструментов оценки сексуального поведения и методов вмешательства, подходящих для молодой целевой группы, – пояснила Брит Таммисте, советник отдела уголовной политики Министерства юстиции. – В то же время в ходе исследования была разработана так называемая система лечения, которая представляет собой поддержку специалистов разного профиля при работе с детьми и молодежью: от прокуроров до работников защиты прав детей».
Подготовленный экспертами план действий состоит из пяти этапов, первый из которых направлен на выяснение сути проблемы, после чего даются рекомендации, кому сообщить о деле.
«Во-первых, важно выяснить, с каким случаем имеется дело – от этого зависит, следует ли и куда передавать информацию. Чтобы определить, является ли дело вообще проблемным, можно воспользоваться системой флагов Sensoa, предназначенной для специалистов, или барометром беспокойства, доступным каждому. В случае обнаружения проблемы следующим шагом будет информирование местных работников по защите детей, полиции или Дома детей», – сказала Пия Викс-Бинсол, младший партнер Civitta и один из авторов исследования.
Следующие этапы модели лечения сосредоточены на создании системной и оценке рисков.
«На местном уровне главным куратором является работник защиты детей, но компетентные органы, или Дом детей, также должны быть проинформированы. Уведомив Дом детей, можно синхронизировать практику лечения целевой группы на всей территории страны и обмениваться информацией об эффективных инструментах оценки, вмешательствах и специалистах с соответствующими компетенциями. Дом детей также координирует оценку опасного сексуального поведения», – пояснила Пия Викс-Бинсол.
По результатам оценки будет выбран соответствующий метод вмешательства, которым занимается защита детей. Вмешательство должно быть основано на общих принципах лечения детей и молодежи.
«При работе с целевой группой нельзя забывать, что это, в первую очередь, дети – при работе с ними должны использоваться методы, отличные от тех, что применяются ко взрослым с аналогичными проблемами. Кроме того, к вмешательству должны быть привлечены родители или опекуны ребенка», –добавила Викс-Бинсол.
Авторы исследования также отмечают, что детьми или молодыми людьми с проблемным и опасным сексуальным поведением должны заниматься специалисты с соответствующей подготовкой, навыками и знаниями. Если у специалиста, работающего с ребенком или подростком, таких компетенций нет, он обязательно должен привлечь специалистов. По возможности с молодежью целевой группы должны работать профессионалы, которые уже успешно работали с такими случаями в прошлом.
Исследование финансировалось проектом «дружественная к молодежи правовая система» при поддержке Норвежских финансовых механизмов. Оно было проведено Civitta Eesti AS по поручению Министерства юстиции. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, какие инструменты оценки и методы вмешательства использовать для оказания помощи детям и молодым людям с опасным сексуальным поведением.
Инструменты оценки AIM и AIM3 были разработаны в Великобритании. Они также используются в Норвегии, с которой Эстония тесно сотрудничает в развитии молодежно-ориентированной правовой системы. Инструмент оценки Profesor был создан в Канаде для предотвращения преступлений сексуального характера и оценки рисков среди молодежи в возрасте от 12 до 25 лет, и этот инструмент оценки также используется в Норвегии.