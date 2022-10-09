Онколог: рекомендую всем курильщикам раз в год делать рентген легких

Разумеется, речь пойдет и о превенции онкологических заболеваний. По словам хирурга и онколога Владимира Афанасьева, курильщиком следовало бы раз в год делать рентген легких, чтобы опухоль можно было бы диагностировать уже на ранней стадии.

«Для выявления рака легких необходимо сделать рентген, после чего можно уже проводить дальнейшие обследования, – сказал Афанасьев, комментируя случай онкологической пациентки, находящейся в студии. – Необходимо сделать и компьютерную томографию. Даже если нет симптомов я бы порекомендовал курильщикам раз в год делать рентген легких. Рак легких – одна из немногих опухолей, в случае с которой доказано, что курение является прямым фактором для возникновения опухоли. Рак легких дает о себе знать поздно, так как речь идет о внутреннем органе и визуально изменения не заметны, как, например, с раком кожи, когда изменения видны невооруженным глазом».