Нас ждет солнечное воскресенье

По данным Агентства окружающей среды, в западной Эстонии в ночь на воскресенье будет в основном без осадков, погода с небольшой и переменной облачностью. В восточной Эстонии погода пасмурная с прояснениями, во многих местах ожидается дождь. Утром облачность рассеется, и вероятность дождя сохранится только на юго-востоке Эстонии. Ветер западный, 3-8 м/с, на побережье порывы 11 м/с. Температура 3-8, на побережье до 11 градусов.

На Чудском озере дуют юго-западные и западные ветры силой 4-8 м/с, в начале ночи будут порывы 11 м/с. Высота волн от полуметра до метра. Время от времени будут дожди, утром вероятность дождя уменьшается. Видимость от умеренной до хорошей. Температура 7-9 градусов.

В воскресенье днем будет переменная облачность. Местами могут быть дожди. Ветер с запада дует силой 4-9м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура 10-14 градусов.