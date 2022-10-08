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Нас ждет солнечное воскресенье

rus.postimees.ee
Нас ждет солнечное воскресенье
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Солнечная погода.
Солнечная погода. Фото: Shutterstock

Зона низкого давления с ливнями отодвинется в сторону России в воскресенье, а движущаяся с моря в сторону Эстонии в зона высокого давления принесет с собой солнце.

По данным Агентства окружающей среды, в западной Эстонии в ночь на воскресенье будет в основном без осадков, погода с небольшой и переменной облачностью. В восточной Эстонии погода пасмурная с прояснениями, во многих местах ожидается дождь. Утром облачность рассеется, и вероятность дождя сохранится только на юго-востоке Эстонии. Ветер западный, 3-8 м/с, на побережье порывы 11 м/с. Температура 3-8, на побережье до 11 градусов.

На Чудском озере дуют юго-западные и западные ветры силой 4-8 м/с, в начале ночи будут порывы 11 м/с. Высота волн от полуметра до метра. Время от времени будут дожди, утром вероятность дождя уменьшается. Видимость от умеренной до хорошей. Температура 7-9 градусов.

В воскресенье днем будет переменная облачность. Местами могут быть дожди. Ветер с запада дует силой 4-9м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура 10-14 градусов.

На Чудском озере дует западный и северо-западный ветер силой 3-7 м/с с порывами 10 м/с. Высота волн 0,3-0,8 метра. Погода в основном без осадков и с хорошей видимостью. Температура воздуха 10-12 градусов.

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