В новом выпуске передачи «Своя правда. Здоровье», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об онкологии. Как распознать рак на ранней стадии, какие возможности лечения и финансирования существуют в нашей стране – обо всем этом расскажут врачи и пациенты, столкнувшиеся с этим страшным заболеванием.
Специалист по питанию: онкологическим больным во время лечения не нужны дополнительные витамины
Среди экспертов в студии была и специалист по клиническому питанию Анне Чижик-Орасмяэ, по словам которой во время лечения онкологических заболеваний некоторые пациенты начинают заниматься самолечением: искать специальные витамины «от рака» или проходить процедуру очищения организма. Этого делать нельзя ни в коем случае.
«Органы по разному реагируют на агрессивное лечение, безусловно. Но никаких дополнительных вещей для нашего организма в виде "очистки организма" во время лечения, каких-то дополнительных нагрузок в виде витаминов и минералов, в которых у человека нет дефицита на данный момент, не нужно. Многие пациенты идут в аптеку и говорят: "Мне, пожалуйста, витамины от рака!" и им реально их продают. Витамины в этот момент играют совершенно другую роль: они защищают раковые клетки точно так же, как и здоровые клетки. Соответственно, когда мы проводим какое-то системное лечение, оно становится практически бесполезно, потому что сложно пробиться через эту защиту. Никакие витамины и минералы не прописаны, если у нас нет анализов крови, которые показывают, что где-то есть их дефицит», – сказала Анне Чижик-Орасмяэ.
Смотрите выпуск передачи под названием «Онкология» уже в этот понедельник в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.