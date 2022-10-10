Специалист по питанию: онкологическим больным во время лечения не нужны дополнительные витамины

«Органы по разному реагируют на агрессивное лечение, безусловно. Но никаких дополнительных вещей для нашего организма в виде "очистки организма" во время лечения, каких-то дополнительных нагрузок в виде витаминов и минералов, в которых у человека нет дефицита на данный момент, не нужно. Многие пациенты идут в аптеку и говорят: "Мне, пожалуйста, витамины от рака!" и им реально их продают. Витамины в этот момент играют совершенно другую роль: они защищают раковые клетки точно так же, как и здоровые клетки. Соответственно, когда мы проводим какое-то системное лечение, оно становится практически бесполезно, потому что сложно пробиться через эту защиту. Никакие витамины и минералы не прописаны, если у нас нет анализов крови, которые показывают, что где-то есть их дефицит», – сказала Анне Чижик-Орасмяэ.