Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы

По словам Михкельсона, как только флагман Черноморского флота «Москва» ушел на дно 14 апреля, взгляды были устремлены на Крымский мост, а украинская почтовая служба даже подготовила дизайн марки. «Завершившие день рождения Путина взрывы на Крымском мосту стали особенно приятной новостью для Украины, которая борется за свою свободу, и для всех ее сторонников», – сказал политик добавив, что недооценивать Россию все же нельзя, а эйфорию от победы нужно укротить. – При этом трудно спорить с тем, что операция на мосту через Керченский пролив – это очень большая моральная, символическая и, безусловно, военная победа Украины».

Он отметил, что, по мнению ряда международных экспертов, это одна из самых впечатляющих диверсионных атак в новейшей истории. «Россия пугала мир газопроводом "Северный поток", но получила ответный удар во много раз сильнее. И это по двум причинам. Во-первых, недавно в России было объявлено, что Крымский мост защищен от любого нападения. Как оказалось, это не так. Самая символичная инфраструктура России взлетела на воздух на глазах у всего мира. Во-вторых, обрушение моста в результате взрыва символизирует крах империалистических амбиций путинской России», – добавил Михкельсон.