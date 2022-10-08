Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил Postimees, что этого дня ждали очень давно.
Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы
По словам Михкельсона, как только флагман Черноморского флота «Москва» ушел на дно 14 апреля, взгляды были устремлены на Крымский мост, а украинская почтовая служба даже подготовила дизайн марки. «Завершившие день рождения Путина взрывы на Крымском мосту стали особенно приятной новостью для Украины, которая борется за свою свободу, и для всех ее сторонников», – сказал политик добавив, что недооценивать Россию все же нельзя, а эйфорию от победы нужно укротить. – При этом трудно спорить с тем, что операция на мосту через Керченский пролив – это очень большая моральная, символическая и, безусловно, военная победа Украины».
Он отметил, что, по мнению ряда международных экспертов, это одна из самых впечатляющих диверсионных атак в новейшей истории. «Россия пугала мир газопроводом "Северный поток", но получила ответный удар во много раз сильнее. И это по двум причинам. Во-первых, недавно в России было объявлено, что Крымский мост защищен от любого нападения. Как оказалось, это не так. Самая символичная инфраструктура России взлетела на воздух на глазах у всего мира. Во-вторых, обрушение моста в результате взрыва символизирует крах империалистических амбиций путинской России», – добавил Михкельсон.
Временно оккупированный Крымский полуостров вместе с Севастополем и мостом через пролив, по мнению Михкельсона, являются наиболее яркими символами желания путинской России восстановить былую славу Российской империи путем силового переноса границ: «Аннексия Крыма в феврале 2014 года прошла безболезненно и создала у многих россиян впечатление, что восстановление Путиным империи – лишь вопрос времени. Победный марш, и никакого сопротивления. Так они и пошли на Киев 24 февраля 2022 года, так как верили в возможность парада победы. Однако мужественное сопротивление украинцев и успешное контрнаступление вместе с разрушением Крымского моста доказывают, что империи зла есть достойное противодействие».
«Взрывы на Крымском мосту поднимают боевой дух украинцев, вызывают страх и панику у оккупантов, усиливают возможность победы Украины в глазах тех, кто еще в ней сомневается. Прекращение движения по этому мосту существенно затрудняет для России сосредоточение дополнительных сил в направлении Херсона, что в свою очередь помогает украинцам продолжить успешное наступление на освобождение Херсона и, например, еще и начать новое наступление в направлении Мелитополь-Бердянск», – рассуждает Михкельсон.
По его мнению, взрывы на Крымском мосту имеют такой мощный эффект, что любому российскому пропагандисту нелегко будет объяснить потери: «Конечно, сейчас прозвучат угрозы возмездия вплоть до ядерного удара, но в этом нет ничего нового. Скорее, это обостряет возможную напряженность внутри и вокруг Кремля, одновременно под удар могут попасть руководители военных и спецслужб, которые не смогли предотвратить взрывы. В любом случае инициатива в этой войне в руках украинцев, цель которых бесспорна – освобождение родины от оккупантов. Керченские взрывы приблизили день победы».