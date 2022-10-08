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Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы

rus.postimees.ee
Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы
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Марко Михкельсон.
Марко Михкельсон. Фото: Remo Tõnismäe

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил Postimees, что этого дня ждали очень давно.

По словам Михкельсона, как только флагман Черноморского флота «Москва» ушел на дно 14 апреля, взгляды были устремлены на Крымский мост, а украинская почтовая служба даже подготовила дизайн марки. «Завершившие день рождения Путина взрывы на Крымском мосту стали особенно приятной новостью для Украины, которая борется за свою свободу, и для всех ее сторонников», – сказал политик добавив, что недооценивать Россию все же нельзя, а эйфорию от победы нужно укротить. – При этом трудно спорить с тем, что операция на мосту через Керченский пролив – это очень большая моральная, символическая и, безусловно, военная победа Украины».

Он отметил, что, по мнению ряда международных экспертов, это одна из самых впечатляющих диверсионных атак в новейшей истории. «Россия пугала мир газопроводом "Северный поток", но получила ответный удар во много раз сильнее. И это по двум причинам. Во-первых, недавно в России было объявлено, что Крымский мост защищен от любого нападения. Как оказалось, это не так. Самая символичная инфраструктура России взлетела на воздух на глазах у всего мира. Во-вторых, обрушение моста в результате взрыва символизирует крах империалистических амбиций путинской России», – добавил Михкельсон.

Временно оккупированный Крымский полуостров вместе с Севастополем и мостом через пролив, по мнению Михкельсона, являются наиболее яркими символами желания путинской России восстановить былую славу Российской империи путем силового переноса границ: «Аннексия Крыма в феврале 2014 года прошла безболезненно и создала у многих россиян впечатление, что восстановление Путиным империи – лишь вопрос времени. Победный марш, и никакого сопротивления. Так они и пошли на Киев 24 февраля 2022 года, так как верили в возможность парада победы. Однако мужественное сопротивление украинцев и успешное контрнаступление вместе с разрушением Крымского моста доказывают, что империи зла есть достойное противодействие».

«Взрывы на Крымском мосту поднимают боевой дух украинцев, вызывают страх и панику у оккупантов, усиливают возможность победы Украины в глазах тех, кто еще в ней сомневается. Прекращение движения по этому мосту существенно затрудняет для России сосредоточение дополнительных сил в направлении Херсона, что в свою очередь помогает украинцам продолжить успешное наступление на освобождение Херсона и, например, еще и начать новое наступление в направлении Мелитополь-Бердянск», – рассуждает Михкельсон.

По его мнению, взрывы на Крымском мосту имеют такой мощный эффект, что любому российскому пропагандисту нелегко будет объяснить потери: «Конечно, сейчас прозвучат угрозы возмездия вплоть до ядерного удара, но в этом нет ничего нового. Скорее, это обостряет возможную напряженность внутри и вокруг Кремля, одновременно под удар могут попасть руководители военных и спецслужб, которые не смогли предотвратить взрывы. В любом случае инициатива в этой войне в руках украинцев, цель которых бесспорна – освобождение родины от оккупантов. Керченские взрывы приблизили день победы».

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