«Я могу ненавидеть Путина, но ко всем русским ненависти нет»: украинка Виктория о совместном проживании украинцев и россиян

Муж 36-летней украинки Виктории Еременко находится на фронте и сражается за свою страну. Пара решила, что задача Виктории заключается в том, чтобы спасти детей от войны и поэтому она сейчас живет в Финляндии в приемном центре Лиинахарья около Пори, где живут и россияне, передает Yle.

По мнению Еременко, несмотря на войну, русские и украинцы могут жить вместе. Она не считает необходимым решение миграционной службы по их расселению.

«Я могу ненавидеть [президент России Владимира] Путина, но ко всем русским ненависти нет», – говорит Еременко.

Директор приемного центра Нийна Митикка сообщает, что в Пори конфликтов между украинскими и русскими клиентами удалось избежать. В центре есть россияне, которые живут тут годами, но по новым правилам, их тоже теперь придется переселить.