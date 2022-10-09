В субботу, 8 октября, вечером около 18:30 в продуктовом магазине в Таллинне отключили электроэнергию. Работники магазина не могли сказать, что случилось, зато покупатели были в курсе: уверенно делились версиями и спорили друг с другом.
Для подписчиков
Фото ⟩ Люди в панике: в Таллинне продуктовый магазин неожиданно погрузился во тьму
Люди в панике: в Таллинне продуктовый магазин неожиданно погрузился во тьму
В магазине Grossi на улице Эндла в Таллинне вчера вечером отключили электричество, сотрудники магазина попросили новых покупателей не заходить в магазин и помогали тем покупателям, у которых уже были покупки в корзине, добраться до кассы.
Ключевые слова