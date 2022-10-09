Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ Люди в панике: в Таллинне продуктовый магазин неожиданно погрузился во тьму

Трийн Пальмипуу
Люди в панике: в Таллинне продуктовый магазин неожиданно погрузился во тьму
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Erakogu

В субботу, 8 октября, вечером около 18:30 в продуктовом магазине в Таллинне отключили электроэнергию. Работники магазина не могли сказать, что случилось, зато покупатели были в курсе: уверенно делились версиями и спорили друг с другом. 

В магазине Grossi на улице Эндла в Таллинне вчера вечером отключили электричество, сотрудники магазина попросили новых покупателей не заходить в магазин и помогали тем покупателям, у которых уже были покупки в корзине, добраться до кассы.

По словам сотрудников магазина, их кассовые системы оснащены источником питания бесперебойного питания UPS, который продолжает работать в течение десяти минут после отключения электроэнергии. Кассиры, используя фонарик для дополнительного освещения, максимально старались использовать время и обслужить как можно больше клиентов.

Ключевые слова
Наверх