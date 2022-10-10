Криштафович: Кремлю понадобился людоед, Суровикин оказался лучшим кандидатом

Но я думаю, что Россия сейчас к тому, чтобы сорвало крышку, приблизилась уже вплотную. Нужна решающая искра, нужно, чтобы опять кто-нибудь покурил в неположенном месте.
- Министр обороны России Сергей Шойгу назначил новым командующим российскими войсками в Украине генерала армии Сергея Суровикина. В августе 1991 года он в звании капитана командовал батальоном дивизии, которая обеспечивала в Москве решения ГКЧП по «наведению порядка», и руководил отрядом боевых машин пехоты, который пытался прорвать баррикады. Есть ли у нынешнего назначения Суровикина и символический смысл? Хочет ли Путин этим назначением предельно конкретно показать миру, за что именно воюет Россия в Украине, а именно — за восстановление Советского Союза?
- Я бы сказал, что на нынешней фазе войны Кремлю понадобился окончательный людоед. Еще лучше, чем Суровикин, такому амплуа соответствует Рамзан Кадыров, но скормить Кадырова населению России в качестве командующего российскими войсками в Украине было бы невозможно. У очень значительной части населения России существует сильная неприязнь к представителям коренных национальностей Кавказа. Не то чтобы этому российскому большинству не нравилось то, что в последнее время говорит Кадыров, но ясно, что выходца с Кавказа, чеченца, оно видеть в такой роли не хочет.
Что же касается Суровикина, то он не так давно в Сирии красноречиво подтвердил свою славу людоеда в погонах, так что на роль командующего российскими войсками в Украине он сейчас подошел куда лучше. Лучше подошел для тех нарративов, которые Кремль собирается транслировать своими военными действиями. Ну и, конечно, Суровикин будет проводить эти действия тем способом, которого от него ждут.
Суровикин будет оправдывать свою репутацию людоеда в погонах и не будет считаться ни с какими потерями среди мирного населения. Он будет уничтожать гражданскую инфрастуктуру, не обращая никакого внимания на сопутствующие этому жертвы.
Напротив, он будет действовать так, чтобы этих жертв было больше. Потому что Суровикин и «военный преступник» — это синонимы. Ко всему прочему, терять ему уже совершенно нечего. Так что он в глазах Путина стал идеальной кандидатурой, чтобы сейчас возглавить то, что в Кремле называют специальной военной операцией.
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