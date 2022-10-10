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Криштафович: Кремлю понадобился людоед, Суровикин оказался лучшим кандидатом

Павел Соболев
, журналист
Криштафович: Кремлю понадобился людоед, Суровикин оказался лучшим кандидатом
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  • Подрыв Крымского моста является несомненным благом, так как эта акция спасла много жизней
  • После подрыва Крымского моста пропутинский обыватель перестал чувствовать себя в безопасности
  • Суровикин нужен Путину для того, чтобы уничтожать гражданские объекты и убивать мирное население

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, юрист и гражданский активист Евгений Криштафович (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся влияния подрыва Крымского моста на ход войны, а также назначения нового командующего российскими войсками в Украине.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в субботу, что Эстония приветствует взрыв на Крымском мосту и поздравляет украинские спецподразделения, которые, вероятно, стоят за этой операцией. Между тем никто из глав МИДов и правительств других стран-союзников Украины таких ясных заявлений с одобрением взрыва на мосту не сделал. Почему так происходит? Такие операции могут казаться не лучшим способом ведения войны? Или на самом деле в МИДах других западных стран тоже рады подрыву моста, но раз Киев прямо не подтвердил свою роль, то западные министры не считают нужным давать оценки?

- Насколько я помню, Урмас Рейнсалу сделал такое заявление в ответ на прямо заданный ему вопрос. Возможно, если бы к кому-то из его коллег в странах ЕС с подобным вопросом обратились напрямую, то последовали бы довольно близкие к словам Рейнсалу комментарии. Даже если бы из каких-то гуманистических соображений люди попытались бы свое истинное отношение немного завуалировать.

Конечно, трудно радоваться чьей-то гибели, каким-то разрушениям и прочим элементам войны. С другой стороны, трудно не приветствовать разрушение объектов военной инфраструктуры агрессора, а Крымский мост, безусловно, имеет и такое назначение, поскольку через него идет снабжение российских оккупационных войск. Например, топливом, живой силой.

Поэтому подрыв этого моста позволяет сберечь жизни как украинских военных, так и мирных жителей Украины, и даже жизни тех мобилизованных, которых Россия сейчас пригоняет на войну. Какая-то часть мобилизованных теперь прибудет туда или позже, или вообще не доедет.

В силу этих причин подрыв Крымского моста является безусловным благом. С этим очень трудно поспорить. Даже несмотря на сопутствующие жертвы. Которые, кстати, к большой чести исполнителей этой акции, были минимизированы.

- Британская разведка выступила с предположением, что подрыв Крымского моста нанес мощный удар по режиму Владимира Путина. Действительно, сегодня Путин ответил на эту акцию массированными ракетными ударами по гражданским объектам по всей Украине. Однако месть местью, но символическое значение атаки на мост огромно. Наверное, после таких атак среди населения РФ растет понимание, что Россия может потерпеть поражение в войне. На фоне же начавшейся мобилизации, возможно, у россиян станет также расти и желание, чтобы война закончилась уже каким угодно образом?

-Да, я думаю, что подрыв такого объекта, как Крымский мост, произведет очень сильное воздействие даже на тех жителей России, которые получают информацию о войне практически только из официальных российских источников. У таких людей появляется стойкое ощущение, что они больше не в безопасности.

Когда речь заходила об оккупированном Крыме, российская пропаганда всегда подчеркивала, что Крымский мост — это абсолютно безопасное место. Что это полностью надежный новый транспортный объект, которым можно пользоваться без всяких опасений. Что этот мост охраняется и с моря, и с суши, и даже из космоса. И вот вдруг оказалось, что охраняется он совсем плохо.

Во-первых, люди в самом Крыму уже не могут делать вид, что чувствуют себя там «душевно» и «по-домашнему». Причем как местные жители, так и отдыхающие. Но и для людей по всей России вдруг стало ясно, что вот эта территория, восемь лет назад объявленная новым субъектом Российской Федерации, сейчас является театром военных действий. И что находиться на этой территории совсем небезопасно. И что российская армия, которую Кремль называет «второй армией мира», ситуацию там не контролирует.

Это, конечно, производит удручающее впечатление на российского обывателя, даже на пропутинского. Будь это ярый путинист, или же более-менее умеренный. Такой обыватель может не признать это на словах, но в душе он наверняка чувствует, что эта война стала обходиться ему слишком дорого. В смысле рисков для его собственной безопасности, а также для безопасности его страны. Так что взрыв на Керченском мосту можно считать важным шагом в принуждении страны-агрессора к прекращению огня.

- В воскресенье вечером Владимир Путин назвал субботний взрыв на Крымском мосту терактом, который подготовили спецслужбы Украины. При этом одним из важнейших мифов кремлевской пропаганды последних лет был безопасный, процветающий и счастливый после «возвращения в родную гавань» Крым. Рассыпается миф о якобы главном достижении Путина последних лет, не начнет ли вслед за ним рассыпаться и выстроенная Путиным система власти?

- Допустить такой вариант возможно, но история нас учит, что везде, где в последние десятилетия рассыпались подобные режимы, их крушение предсказать было невозможно. Можно вспомнить и судьбу Чаушеску, и восстание на площади Тахрир в Каире. Никакое из таких событий не просчитывалось заранее, эти события невозможно было предвидеть даже в самые последние дни перед тем, как они начинали происходить. Посол США в Египте докладывал в Вашингтон за несколько дней до восстания на Тахрире, что ситуация в Каире абсолютно стабильна. И что останется таковой на долгие века.

Поэтому очень трудно предсказать, когда может полыхнуть. Точно так же, как нельзя знать заранее, когда проедет тот самый грузовик, от подрыва которого рухнут три пролета Керченского моста. Очень большую роль в крушении диктатур играет элемент случайности.

Я думаю, что и события в Беларуси в августе 2020 года тоже подтверждают такой вывод. Ничто не говорило тогда о том, что такое огромное количество людей выйдет на улицы в знак несогласия с очередной фальсифицированной победой Лукашенко на выборах.

Можно было предполагать, что там уже, что называется, как следует накипело, что под крышкой как следует бурлит, но никто не думал, что сорвет эту крышку именно в этот конкретный исторический момент. Точный момент достижения этого критического уровня предугадывать не получается. Нет настолько эффективного инструмента измерения растущего в общественных настроениях недовольства. Не удается фиксировать те небольшие центробежные процессы, которые в итоге приводят ситуацию к пределу.

Но я думаю, что Россия сейчас к тому, чтобы сорвало крышку, приблизилась уже вплотную. Нужна решающая искра, нужно, чтобы опять кто-нибудь покурил в неположенном месте.

- Министр обороны России Сергей Шойгу назначил новым командующим российскими войсками в Украине генерала армии Сергея Суровикина. В августе 1991 года он в звании капитана командовал батальоном дивизии, которая обеспечивала в Москве решения ГКЧП по «наведению порядка», и руководил отрядом боевых машин пехоты, который пытался прорвать баррикады. Есть ли у нынешнего назначения Суровикина и символический смысл? Хочет ли Путин этим назначением предельно конкретно показать миру, за что именно воюет Россия в Украине, а именно — за восстановление Советского Союза?

- Я бы сказал, что на нынешней фазе войны Кремлю понадобился окончательный людоед. Еще лучше, чем Суровикин, такому амплуа соответствует Рамзан Кадыров, но скормить Кадырова населению России в качестве командующего российскими войсками в Украине было бы невозможно. У очень значительной части населения России существует сильная неприязнь к представителям коренных национальностей Кавказа. Не то чтобы этому российскому большинству не нравилось то, что в последнее время говорит Кадыров, но ясно, что выходца с Кавказа, чеченца, оно видеть в такой роли не хочет.

Что же касается Суровикина, то он не так давно в Сирии красноречиво подтвердил свою славу людоеда в погонах, так что на роль командующего российскими войсками в Украине он сейчас подошел куда лучше. Лучше подошел для тех нарративов, которые Кремль собирается транслировать своими военными действиями. Ну и, конечно, Суровикин будет проводить эти действия тем способом, которого от него ждут.

Суровикин будет оправдывать свою репутацию людоеда в погонах и не будет считаться ни с какими потерями среди мирного населения. Он будет уничтожать гражданскую инфрастуктуру, не обращая никакого внимания на сопутствующие этому жертвы.

Напротив, он будет действовать так, чтобы этих жертв было больше. Потому что Суровикин и «военный преступник» — это синонимы. Ко всему прочему, терять ему уже совершенно нечего. Так что он в глазах Путина стал идеальной кандидатурой, чтобы сейчас возглавить то, что в Кремле называют специальной военной операцией.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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