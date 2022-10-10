Криштафович: Кремлю понадобился людоед, Суровикин оказался лучшим кандидатом

- Допустить такой вариант возможно, но история нас учит, что везде, где в последние десятилетия рассыпались подобные режимы, их крушение предсказать было невозможно. Можно вспомнить и судьбу Чаушеску, и восстание на площади Тахрир в Каире. Никакое из таких событий не просчитывалось заранее, эти события невозможно было предвидеть даже в самые последние дни перед тем, как они начинали происходить. Посол США в Египте докладывал в Вашингтон за несколько дней до восстания на Тахрире, что ситуация в Каире абсолютно стабильна. И что останется таковой на долгие века.

Поэтому очень трудно предсказать, когда может полыхнуть. Точно так же, как нельзя знать заранее, когда проедет тот самый грузовик, от подрыва которого рухнут три пролета Керченского моста. Очень большую роль в крушении диктатур играет элемент случайности.

Я думаю, что и события в Беларуси в августе 2020 года тоже подтверждают такой вывод. Ничто не говорило тогда о том, что такое огромное количество людей выйдет на улицы в знак несогласия с очередной фальсифицированной победой Лукашенко на выборах.