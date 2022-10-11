Мозговой штурм: должна ли Эстония поддерживать противников мобилизации из России?

ТИМУР САГИТОВ, член правления партии «Зеленые Эстонии»

Граница не должна быть открыта для всех, однако некоторые исключения можно было бы и сделать. Например, условием для въезда могло бы стать наличие родственников в Эстонии или гарантированное рабочее место для специалиста. Принять также следовало бы активных представителей коренных народов, от которых хотят избавиться, отправив их на фронт. А если мы имеем дело с политическими иммигрантами, которым грозит длительное заключение или даже смерть на родине, то тут мы обязаны предоставить им убежище. Другое дело – рядовые российские граждане, спасающиеся от мобилизации. Во-первых, я не знаю, сколько их будет. Здесь может возникнуть такая же ситуация, как в Грузии, когда тех, кто не желает отправляться на войну, становится слишком много. Во-вторых, те, кто уклоняется от мобилизации, находятся в меньшей опасности, чем, например, люди, открыто выступающие против властей и войны.