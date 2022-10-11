Эстония не пропускает через границу бегущих от мобилизации россиян. Эта тема расколола ЕС. Должна ли наша страна поддерживать противников мобилизации из России, а если должна, то каким образом?
Мозговой штурм: должна ли Эстония поддерживать противников мобилизации из России?
ЭНДЕЛЬ ТАЛЬВИК, психоаналитик
Я обращаюсь к правительству и членам Рийгикогу с просьбой пересмотреть решение об отказе впустить в страну россиян, бегущих от мобилизации. Их ни в коем случае нельзя называть «беженцами по расчету». Препятствовать им в пересечении границы неэтично. Этим мы вынуждаем их добровольно сесть в тюрьму или отправиться на фронт. От них нельзя требовать, чтобы они с голыми руками пошли на Путлера и силовиков! Мы сами, наши матери и отцы не могли бороться против Советского Союза, это была слишком неравная схватка. Бегущие от войны россияне тоже не могут повернуть ее ход. Разворачивая этих людей на границе, мы отдаем их на откуп Путлеру. Если мы отправим беженцев с границы обратно, то это будет равносильно возвращению в Советский Союз лодок с беженцами в 1944 году. Давайте избежим этого позора!
РИХО ТЕРРАС, член Европейского парламента («Отечество»)
Предложение предоставить убежище российским дезертирам угрожает безопасности Эстонии и всей Европы. Мы не можем допустить, чтобы десятки тысяч мужчин неконтролируемым потоком прибывали из России в Евросоюз. Это создаст возможности провокаций и приведет к скоплению в стране потенциальных «вежливых людей». Чтобы осознать возможные последствия, давайте вспомним тот же миграционный кризис 2015 года, когда европейские страны оказались не в состоянии защитить свои внешние границы. А война России против Украины представляет собой гораздо более серьезную угрозу безопасности, чем кризис с беженцами. Мы должны учитывать, что, по мнению России, она ведет войну не только против Украины, но и против стран Запада, Европейского союза и НАТО. В таком контексте не должно быть места наивности и простодушию. Россия готова воспользоваться любым послаблением с нашей стороны. Само по себе бегство от мобилизации еще не означает, что эти люди против путинского режима и войны.
ТИМУР САГИТОВ, член правления партии «Зеленые Эстонии»
Граница не должна быть открыта для всех, однако некоторые исключения можно было бы и сделать. Например, условием для въезда могло бы стать наличие родственников в Эстонии или гарантированное рабочее место для специалиста. Принять также следовало бы активных представителей коренных народов, от которых хотят избавиться, отправив их на фронт. А если мы имеем дело с политическими иммигрантами, которым грозит длительное заключение или даже смерть на родине, то тут мы обязаны предоставить им убежище. Другое дело – рядовые российские граждане, спасающиеся от мобилизации. Во-первых, я не знаю, сколько их будет. Здесь может возникнуть такая же ситуация, как в Грузии, когда тех, кто не желает отправляться на войну, становится слишком много. Во-вторых, те, кто уклоняется от мобилизации, находятся в меньшей опасности, чем, например, люди, открыто выступающие против властей и войны.
ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС, председатель СДП, министр внутренних дел
Уклонение от мобилизации не является основанием для автоматического предоставления международной защиты. Наша позиция преследует те же цели, которые выполняют наложенные на Россию санкции. Санкции направлены не на поезда и суда, а, в первую очередь, на российское государство и общество, чтобы заставить его нести коллективную ответственность за развязанную в Украине войну. Пока что подавляющее большинство граждан России либо поддерживает войну, либо считает, что это «просто политика», которая их не касается. Цель наших санкций в том, чтобы изменить это представление о себе, чтобы русские почувствовали, что эта война – и их дело тоже, их ответственность. Сегодня мы находимся на том этапе, когда российское общество может прекратить войну, оказав внутри страны сильнейшее давление на свою власть, и наша цель должна состоять в том, чтобы максимально усилить это давление, а не предлагать жителям России более простой выход.