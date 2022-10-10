Допинг-проба шведской биатлонистки оказалась положительной

В организме 24-летней спортсменки обнаружили вещество тербуталин, которое применяется при лечении астмы. Проба была взята в марте на домашнем чемпионате. В качестве наказания Олссон назначили двухлетний запрет на соревнования.

«Это очень прискорбный случай. До сих пор неясно, как запрещенный препарат проник в организм спортсменки. Мы выступаем полностью против допинга. Хотим обеспечить то, чтобы в будущем ничего подобного бы не повторилось», - отметил генеральный секретарь шведской федерации биатлона Рикард Грип.

Олссон вины не признает.

«Моя задача – соревноваться на домашнем уровне. Я не знаю, как запрещенный препарат попал в мой организм, это кошмар. Я никогда не думала использовать запрещенные препараты. Очень сожалею о том, что произошло», - сказала Олссон.