Шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон сдала положительную допинг-пробу, хотя отрицает употребление запрещенных препаратов.
Допинг-проба шведской биатлонистки оказалась положительной
В организме 24-летней спортсменки обнаружили вещество тербуталин, которое применяется при лечении астмы. Проба была взята в марте на домашнем чемпионате. В качестве наказания Олссон назначили двухлетний запрет на соревнования.
«Это очень прискорбный случай. До сих пор неясно, как запрещенный препарат проник в организм спортсменки. Мы выступаем полностью против допинга. Хотим обеспечить то, чтобы в будущем ничего подобного бы не повторилось», - отметил генеральный секретарь шведской федерации биатлона Рикард Грип.
Олссон вины не признает.
«Моя задача – соревноваться на домашнем уровне. Я не знаю, как запрещенный препарат попал в мой организм, это кошмар. Я никогда не думала использовать запрещенные препараты. Очень сожалею о том, что произошло», - сказала Олссон.
В 2018 году спортсменка участвовала на юниорском чемпионате мира в Отепя. В классе взрослых она не продемонстрировала сколько-нибудь значимых результатов.