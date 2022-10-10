Сообщения об обстрелах приходят со всех концов Украины. Ночью ракетный удар снова был нанесен по центральному району Запорожья, в результате которого серьезно поврежден жилой дом. Ранним утром российские ракеты полетели уже практически по всем областным центрам страны. Прямо в эти минуты мощнейший удар наносится по инфраструктуре украинской столицы.
Интервью с очевидцами: беспрецедентный ракетный террор в столице Украины
Одна из российских ракет взорвалась прямо в парке имени Тараса Шевченко, в самом центре украинской столицы. По словам очевидцев, погибших много, поскольку это одно из самых людных мест в Киеве.
Так, по состоянию на 12 часов дня Россия выпустила по Украине более восьмидесяти ракет, лишь половину из которых украинским ПВО удалось сбить. Rus.Postimees пообщался с некоторыми жителями Киева и пригорода о том, что сейчас происходит в городе и каким образом киевляне пытаются сохранить жизнь себе и своим близким.
Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии
Очевидно, что это – новый этап российского терроризма против Украины. Удар по мирному городу именно в час пик, когда люди ехали на работу, шли на учебу. Рядом с университетом, там были студенты. Ну, значит сейчас будем еще более активно искать бомбоубежища. Видимо, у Путина не осталось других идей, кроме как массово уничтожать украинские города.
– Лично вы как организовали вашу собственную безопасность и безопасность вашей семьи?
– Семью я вывез за пределы Украины. Я живу в центре города в невысоком старом доме, с толстым стенами, мне кажется, тут достаточно безопасно. Поэтому, пока не ударило прямо непосредственно рядом со мной, я остаюсь здесь. У меня все необходимое тут есть на несколько дней. Поэтому так.
– Вы собрали тревожный чемоданчик?
– Да, конечно, как и все.
– У вас есть какой-то план на случай нового вторжения в Киев? Сейчас говорят о том, что со стороны Беларуси снова готовится вторжение.
– Брать в руки оружие и защищать свой город. Какой тут может быть план? Все, в принципе, очевидно. Я знаю, куда идти.
Федор Лапий, врач-иммунолог, в данный момент медик в ТРО Киевской области
– Федор Иванович, вы живете недалеко от Киева, что у вас сейчас слышно?
– Где-то в 7 утра услышал, как ревет сирена со стороны Киева. Сразу начал читать новости и увидел сообщения об атаках на наши города. Я нахожусь где-то в 10–15 километрах от Киева и с периодичностью в 15 минут слышу: долетают звуки взрывов, похожие на то, как гремит гроза. Это может работать ПВО, и могут даже быть звуки взрывающихся ракет.
У нас в соседнем селе горят дома. Очевидно, из-за падения сбитой ракеты. Я сейчас общаюсь в группе с коллегами-врачами, которые сообщают о взрывах в разных уголках страны. А официальные каналы сообщают о новых запусках ракет, беспилотников «Шахид» с территории Беларуси.
– Видел в ваших соцсетях, что вы советуете людям зарядить пауэрбанки.
– Да, потому что была информация, что удары будут наноситься по объектам энергообеспечения. Кое-где пишут, что уже есть проблемы с электричеством, с мобильной связью, поэтому пауэрбанки должны быть заряжены, чтобы иметь возможность зарядить гаджеты, компьютеры.
С 15 октября у нас начинается отопительный сезон, ночью температура уже опускается до 5 градусов, поэтому мы сейчас очень волнуемся за это.
Дети сейчас в бомбоубежищах, мои студенты в основном учатся дистанционно.
Это не военная тайна уже. Сегодня был прилет прямо на перекресток бульвара Шевченко и улицы Владимирской в Киеве. Судя по фотографиям, там много погибших гражданских. Люди шли на работу, прогуливались. Рядом парк Шевченко, детская площадка, многие занимались спортом, делали пробежки.
– Вы живете в Вышгородском районе, на север от Киева. К вам поступает какая-то информация об опасности нового вторжения со стороны Беларуси?
– Да, поступает. Но мы в своем подразделении ТРО готовимся. По крайней мере, могу сказать по своей медицинской части. У нас все имеют нормальные, качественные аптечки, турникеты (специальный жгут для остановки кровотечения), все обучены. Тренируемся обращаться с оружием. Естественно, мы не военные, но задачи по охране важных объектов, дорог, помощи армии, организации блокпостов и так далее, мы вполне в состоянии выполнить. Все обстреляны, страха нет, поэтому мы готовы встретить врага.
Иван Секач, военнослужащий ВСУ, приехал в Киев к семье в отпуск
Да, такого обстрела давно не было. Я когда полгода назад уезжал на фронт, тоже был сильный обстрел, и сейчас вот снова. Сегодня с утра я только успел отвезти сына в школу, и он сразу отправился в школьное бомбоубежище. В городе не работают крупные супермаркеты, но маленькие магазины открыты, на дорогах все еще много машин. Как-то спокойно люди уже реагируют. Многие не спускаются в убежища. В моем доме вообще нет бомбоубежища, например.
Я думаю, что скоро у них снаряды закончатся, и до обеда обстрел прекратится. По нам на фронте тоже стреляли ракетами, у меня в этом плане имеется опыт.
Олег, предприниматель из Подольского района Киева
Постоянно слышу взрывы. Когда я шел на работу, надо мной пролетело две ракеты, и через 30 секунд были снова слышны взрывы. Всех распустили по домам или отправили на удаленку. Все коммунальные службы работают, оперативно ликвидируют последствия.