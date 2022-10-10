Интервью с очевидцами: беспрецедентный ракетный террор в столице Украины

Одна из российских ракет взорвалась прямо в парке имени Тараса Шевченко, в самом центре украинской столицы. По словам очевидцев, погибших много, поскольку это одно из самых людных мест в Киеве.

Так, по состоянию на 12 часов дня Россия выпустила по Украине более восьмидесяти ракет, лишь половину из которых украинским ПВО удалось сбить. Rus.Postimees пообщался с некоторыми жителями Киева и пригорода о том, что сейчас происходит в городе и каким образом киевляне пытаются сохранить жизнь себе и своим близким.

Александр Щерба. Фото: Фото из личного архива Александра Щербы

Александр Щерба, бывший посол Украины в Австрии

Очевидно, что это – новый этап российского терроризма против Украины. Удар по мирному городу именно в час пик, когда люди ехали на работу, шли на учебу. Рядом с университетом, там были студенты. Ну, значит сейчас будем еще более активно искать бомбоубежища. Видимо, у Путина не осталось других идей, кроме как массово уничтожать украинские города.

– Лично вы как организовали вашу собственную безопасность и безопасность вашей семьи?

– Семью я вывез за пределы Украины. Я живу в центре города в невысоком старом доме, с толстым стенами, мне кажется, тут достаточно безопасно. Поэтому, пока не ударило прямо непосредственно рядом со мной, я остаюсь здесь. У меня все необходимое тут есть на несколько дней. Поэтому так.

– Вы собрали тревожный чемоданчик?