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В Эстонии сын украл у матери более 111 000 евро

Кристо Ниглас
В Эстонии сын украл у матери более 111 000 евро
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Сын пользовался банковским счетом матери, как своим собственным.
Сын пользовался банковским счетом матери, как своим собственным. Фото: Arvo Meeks

Эрго Саде, которому сейчас 40 лет, был назначен опекуном своей матери, дееспособность которой была ограничена, в марте 2016 года. Таким образом, он отвечал и за нее, и за ее деньги.

Согласно закону, опекун должен действовать осмотрительно, собственное имущество и имущество подопечного должны храниться раздельно, опекун не должен использовать чужое имущество в своих интересах. Недавно вступившее в силу решение Пярнуского уездного суда свидетельствует о том, что Сяде нарушал эти требования.

По словам старшего прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Маарьи Германн, сын потратил более 100 000 евро на ежедневные расходы, покупку украшений и развлечения. Например, обвиняемый за один день снял с банковского счета своей матери тысячи евро и перевел их на счет своего сына, чтобы замести следы. «Он объяснил один перевод в размере 10 000 евро тем, что деньги были потрачены на ремонт старой машины его матери, но сама машина стоила всего 3000 евро. Сообщение о ремонте, стоимостью превышающем трехкратную стоимость автомобиля, нельзя было воспринимать всерьез», – заявила прокурор.

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