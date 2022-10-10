В Эстонии сын украл у матери более 111 000 евро

Эрго Саде, которому сейчас 40 лет, был назначен опекуном своей матери, дееспособность которой была ограничена, в марте 2016 года. Таким образом, он отвечал и за нее, и за ее деньги.
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Согласно закону, опекун должен действовать осмотрительно, собственное имущество и имущество подопечного должны храниться раздельно, опекун не должен использовать чужое имущество в своих интересах. Недавно вступившее в силу решение Пярнуского уездного суда свидетельствует о том, что Сяде нарушал эти требования.
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