Фото ⟩ Бросила взгляд в сторону России: председатель Еврокомиссии посетила Нарвский погранпункт

После посещения Нарвского погранпункта Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас направились на Кренгольмскую мануфактуру. Во время прогулки был брошен взгляд в сторону России.

В Нарве фон дер Ляйен и Каллас также выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.