Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетили Нарвский пограничный пункт.
Фото ⟩ Бросила взгляд в сторону России: председатель Еврокомиссии посетила Нарвский погранпункт
Бросила взгляд в сторону России: председатель Еврокомиссии посетила Нарвский погранпункт
После посещения Нарвского погранпункта Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас направились на Кренгольмскую мануфактуру. Во время прогулки был брошен взгляд в сторону России.
В Нарве фон дер Ляйен и Каллас также выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.
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