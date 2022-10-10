Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Бросила взгляд в сторону России: председатель Еврокомиссии посетила Нарвский погранпункт

Лоора-Элизабет Ломп Тайро Луттер
Бросила взгляд в сторону России: председатель Еврокомиссии посетила Нарвский погранпункт
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 4

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетили Нарвский пограничный пункт.

После посещения Нарвского погранпункта Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас направились на Кренгольмскую мануфактуру. Во время прогулки был брошен взгляд в сторону России.

В Нарве фон дер Ляйен и Каллас также выступят на благодарственном мероприятии в честь эстонской программы справедливого перехода в Нарвской художественной резидентуре. На мероприятии с заинтересованными группами обсудят ожидания от программы.

Смотрите фото!

Ключевые слова
Наверх