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Евросоюз введет против России экстратерриториальные санкции

rus.postimees.ee
Евросоюз введет против России экстратерриториальные санкции
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Фото: Shutterstock

Новый пакет санкций позволит ЕС вносить в черный список лиц, помогающих обходить санкции Евросоюза. Введение экстратерриториального аспекта знаменует собой крупный сдвиг в санкционной политике ЕС, пишет DW.

Евросоюз разработал новый санкционный пакет, наделяющий его широкими полномочиями для преследования лиц внутри и за пределами ЕС, которые помогают обходить европейские санкции против России. Этот пакет, принятый на минувшей неделе, позволяет вносить в черные списки «физических и юридических лиц, организации и компании», сообщило 9 октября агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, введение в санкционный механизм экстратерриториального аспекта, позволяющего наказывать как отдельных лиц, так и целые компании даже за пределами юрисдикции ЕС, знаменует собой крупный сдвиг в политике Евросоюза. Штрафные меры впредь могут быть, к примеру, применены к лицам, которые импортируют запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их настоящую страну происхождения, или к тем, что экспортирует запрещенные товары в Россию.

Новый санкционный механизм потенциально позволит вводить штрафные меры и против граждан стран ЕС, которые помогают другим обходить введенные ограничения, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

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