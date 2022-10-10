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Рейнсалу: цель такой атаки со стороны России – террор

Брита-Мария Алас
Рейнсалу: цель такой атаки со стороны России – террор
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Michal Cizek

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) прокомментировал сегодняшнее утреннее нападение на Киев, заявив, что нельзя откладывать создание международного трибунала.

Сегодня утром Россия обстреляла столицу Украины Киев ракетами. Также были обстреляны Запорожская, Днепровская, Львовская и другие области.

«Детские площадки, жилые дома и другие объекты, не имеющие оборонного или военного назначения, были обстреляны ракетами. Целью России при таком преднамеренном нападении является террор – уничтожить невинных людей и причинить как можно больше разрушений», – сказал Рейнсалу.

Фотографии Александра Мартыненко, сделанные во время нападения.
Фотографии Александра Мартыненко, сделанные во время нападения. Фото: Margus Martin

«Эстонская Республика относится к России как к стране, поддерживающей терроризм, и международное сообщество также должно относиться к России таким же образом», – подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Рейнсалу, оборонная помощь Украине должна быть немедленно увеличена, а цена агрессии для России должна оставаться высокой.

Дополнительные санкции также должны быть быстро введены. «Не стоит откладывать создание международного трибунала – чтобы организаторы агрессивной войны России не остались безнаказанными. Наша поддержка Украины непоколебима», – подтвердил он.

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