Рейнсалу: цель такой атаки со стороны России – террор

Сегодня утром Россия обстреляла столицу Украины Киев ракетами. Также были обстреляны Запорожская, Днепровская, Львовская и другие области.

«Детские площадки, жилые дома и другие объекты, не имеющие оборонного или военного назначения, были обстреляны ракетами. Целью России при таком преднамеренном нападении является террор – уничтожить невинных людей и причинить как можно больше разрушений», – сказал Рейнсалу.

Фотографии Александра Мартыненко, сделанные во время нападения. Фото: Margus Martin

«Эстонская Республика относится к России как к стране, поддерживающей терроризм, и международное сообщество также должно относиться к России таким же образом», – подчеркнул министр иностранных дел.

По словам Рейнсалу, оборонная помощь Украине должна быть немедленно увеличена, а цена агрессии для России должна оставаться высокой.