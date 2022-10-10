Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Отечество) прокомментировал сегодняшнее утреннее нападение на Киев, заявив, что нельзя откладывать создание международного трибунала.
Рейнсалу: цель такой атаки со стороны России – террор
Сегодня утром Россия обстреляла столицу Украины Киев ракетами. Также были обстреляны Запорожская, Днепровская, Львовская и другие области.
«Детские площадки, жилые дома и другие объекты, не имеющие оборонного или военного назначения, были обстреляны ракетами. Целью России при таком преднамеренном нападении является террор – уничтожить невинных людей и причинить как можно больше разрушений», – сказал Рейнсалу.
«Эстонская Республика относится к России как к стране, поддерживающей терроризм, и международное сообщество также должно относиться к России таким же образом», – подчеркнул министр иностранных дел.
По словам Рейнсалу, оборонная помощь Украине должна быть немедленно увеличена, а цена агрессии для России должна оставаться высокой.
Дополнительные санкции также должны быть быстро введены. «Не стоит откладывать создание международного трибунала – чтобы организаторы агрессивной войны России не остались безнаказанными. Наша поддержка Украины непоколебима», – подтвердил он.