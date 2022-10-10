Эстонская пара керлингистов Харри Лилль и Каролийне Кааре на проводившемся в Швейцарии этапе Кубка мира прошли в полуфинал и заняли третье место.
На Кубке мира в Швейцарии наши керлингисты заняли третье место
На Кубке мира в Швейцарии наши керлингисты заняли третье место
Победителями стали швейцарцы Рупп/Вендерлин, которым наша пара проиграла в полуфинале со счетом 7-5. Бронзу завоевали эстонцы, которые победили немецкую пару Шелл/Зутор с результатом 8-4. Это лучший результат эстонской команды на этапе Кубка мира в Берне.
В общей сложности по результатам турнира пара Лилль/Кааре одержала шесть побед и три поражения. Харри Лилль сообщил, что доволен результатом.
«В полуфинале нам пришлось смириться с небольшим поражением от наших соперников, но по ходу турнира нам также удалось их обыграть. Мы очень довольны результатом турнира», - сказал он.
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