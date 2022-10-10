На Кубке мира в Швейцарии наши керлингисты заняли третье место

Победителями стали швейцарцы Рупп/Вендерлин, которым наша пара проиграла в полуфинале со счетом 7-5. Бронзу завоевали эстонцы, которые победили немецкую пару Шелл/Зутор с результатом 8-4. Это лучший результат эстонской команды на этапе Кубка мира в Берне.

В общей сложности по результатам турнира пара Лилль/Кааре одержала шесть побед и три поражения. Харри Лилль сообщил, что доволен результатом.