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На Кубке мира в Швейцарии наши керлингисты заняли третье место

rus.postimees.ee
На Кубке мира в Швейцарии наши керлингисты заняли третье место
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Харри Лилль и Каролийне Кааре.
Харри Лилль и Каролийне Кааре. Фото: Kurling Eesti

Эстонская пара керлингистов Харри Лилль и Каролийне Кааре на проводившемся в Швейцарии этапе Кубка мира прошли в полуфинал и заняли третье место.

Победителями стали швейцарцы Рупп/Вендерлин, которым наша пара проиграла в полуфинале со счетом 7-5. Бронзу завоевали эстонцы, которые победили немецкую пару Шелл/Зутор с результатом 8-4. Это лучший результат эстонской команды на этапе Кубка мира в Берне.

В общей сложности по результатам турнира пара Лилль/Кааре одержала шесть побед и три поражения. Харри Лилль сообщил, что доволен результатом.

«В полуфинале нам пришлось смириться с небольшим поражением от наших соперников, но по ходу турнира нам также удалось их обыграть. Мы очень довольны результатом турнира», - сказал он.

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