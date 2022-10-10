Фото ⟩ Вы их знаете? В Таллинне водители сбили детей и скрылись с места ДТП

22 сентября в 16:14 в Таллинне у здания на Нарвском шоссе, 10 произошло ДТП, когда женщина на самокате сбила шедшего по тротуару восьмилетнего ребенка. Женщина отказалась оставить свои контактные данные и через некоторое время скрылась с места происшествия.

Наехавшая на ребенка женщина. Фото: PPA

30 сентября около 07:40 в Таллинне у перекрестке с круговым движением улиц Паэ и Маяка пыйк произошло ДТП: школьника сбил двигавшийся ему навстречу по тротуару пожилой велосипедист, который после аварии тоже скрылся с места происшествия.

Если вы узнаете изображенных на снимках людей или что-то знаете об обстоятельствах аварии, полиция просит сообщить об этом по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

Если произошло ДТП, в котором одним из участников является ребенок, надо обязательно сообщить об этом в Центр тревоги и действовать согласно полученным там инструкциям.