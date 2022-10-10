Находящийся в СИЗО Владимир Кара-Мурза получил премию в области защиты прав человека

ПАСЕ сообщает, что размер премии составляет 60 тысяч евро и присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защите прав человека во всем мире.

Согласно информации телеканала «Дождь» , в 2021 году премия Вацлава Гавела была вручена лидеру белорусского протеста Марии Колесниковой, которая отбывает 11-летний срок в колонии по обвинению в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования.

Телеканал «Дождь» сообщает, что Владимир Кара-Мурза с апреля 2022 года находится в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Позже его также привлекли в качестве обвиняемого по делу о «нежелательной» организации из-за конференции в поддержку политзаключенных, которую Кара-Мурза провел 27 октября 2021 года в Сахаровском центре, а в начале октября политику предъявили обвинение в госизмене.