Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза получил премию Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги по защите прав человека. Об этом стало известно на совещании Парламентской ассамблеи Совета Европы, как сообщает PACE.
Находящийся в СИЗО Владимир Кара-Мурза получил премию в области защиты прав человека
ПАСЕ сообщает, что размер премии составляет 60 тысяч евро и присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защите прав человека во всем мире.
Согласно информации телеканала «Дождь», в 2021 году премия Вацлава Гавела была вручена лидеру белорусского протеста Марии Колесниковой, которая отбывает 11-летний срок в колонии по обвинению в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования.
Телеканал «Дождь» сообщает, что Владимир Кара-Мурза с апреля 2022 года находится в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Позже его также привлекли в качестве обвиняемого по делу о «нежелательной» организации из-за конференции в поддержку политзаключенных, которую Кара-Мурза провел 27 октября 2021 года в Сахаровском центре, а в начале октября политику предъявили обвинение в госизмене.
Congratulations to imprisoned Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, who has just been awarded the 2022 Václav Havel Human Rights Prize!— PACE (@PACE_News) October 10, 2022
The 60,000-euro prize honours outstanding civil society action in defence of human rights worldwide.#TheirCourageOurRights pic.twitter.com/COCvX3Rd8x