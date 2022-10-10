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Находящийся в СИЗО Владимир Кара-Мурза получил премию в области защиты прав человека

rus.postimees.ee
Находящийся в СИЗО Владимир Кара-Мурза получил премию в области защиты прав человека
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Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза. Фото: ru.wikipedia.org

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза получил премию Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги по защите прав человека. Об этом стало известно на совещании Парламентской ассамблеи Совета Европы, как сообщает PACE.

ПАСЕ сообщает, что размер премии составляет 60 тысяч евро и присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защите прав человека во всем мире.

Согласно информации телеканала «Дождь», в 2021 году премия Вацлава Гавела была вручена лидеру белорусского протеста Марии Колесниковой, которая отбывает 11-летний срок в колонии по обвинению в заговоре с целью захвата власти, призывах к действиям, подрывающим национальную безопасность, и создании экстремистского формирования.

Телеканал «Дождь» сообщает, что Владимир Кара-Мурза с апреля 2022 года находится в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Позже его также привлекли в качестве обвиняемого по делу о «нежелательной» организации из-за конференции в поддержку политзаключенных, которую Кара-Мурза провел 27 октября 2021 года в Сахаровском центре, а в начале октября политику предъявили обвинение в госизмене.

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