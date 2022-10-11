Теперик: приказ Путина о ядерном ударе может быть заблокирован внутри России

Так что, возможно, президенту США и не придется вносить президента России в какие-то списки. Нужно понимать, что в самой России происходят самые разные процессы, часть из которых мы видим, как, например, недовольство мобилизацией, а о другой части мы можем не иметь никакого представления. О некоторых процессах мы узнаем только тогда, когда они достигают какой-то критической черты, когда градус кипения как бы выбрасывает их наружу.
Наверняка ядерные угрозы Путина вызывают тревогу не только на Западе или в Украине, но и в самой России. Включая те круги, которые принимают на самом верху самые важные решения. Там тоже люди думают, как им придется жить при новых обстоятельствах.
Также я думаю, что в случае нанесения Россией тактического ядерного удара форма реакции США очень сильно зависела бы от цели, которую Россия выбрала бы. Жесткость ответа Вашингтона определялась бы тем, при каких обстоятельствах и по какой цели был бы нанесен удар.
Многие эксперты, рассуждая о возможной цели для такого удара, говорят, что вряд ли это может быть Киев. В то же время им кажется вероятным, что это будет какой-то крупный областной центр, потому что Россия и захочет показать уровень своего безумия, и в то же время постарается не спровоцировать США на совсем уж сокрушительный ответ.
Очень важным будет и то, как поведет себя в такой ситуации Китай. США очень хотят избежать ситуации, в которой им придется делать выбор, по какой, так сказать, линии им придется реагировать. Китай может объявить наступательную операцию против Тайваня, а США являются гарантами безопасности демократического и свободного Тайваня. В случае параллельного применения Путиным ядерного оружия в Украине, Вашингтону пришлось бы решать, какая линия фронта является для него важнее. США очень хотят не допустить ситуации, когда им пришлось бы решать, заниматься ли защитой Тайваня или же реагировать на ядерную атаку против Украины.
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