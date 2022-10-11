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Теперик: приказ Путина о ядерном ударе может быть заблокирован внутри России

Павел Соболев
, журналист
Теперик: приказ Путина о ядерном ударе может быть заблокирован внутри России
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  • Чем хуже у российских войск дела на фронте, тем активнее Россия бьет по украинским городам
  • Военные склады на территории Беларуси вполне могут стать целями украинских ракет
  • Если Путин решит нанести ядерный удар по Украине, с ним могут расправиться его же силовики

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся защиты энергосистемы Украины от российских ракетных ударов, а также причин, которые могут удержать Владимира Путина от применения ядерного оружия.

- Во многих районах Украины после российских ракетных ударов вчера на несколько часов было прервано электроснабжение. Есть ли опасность того, что в каких-то регионах Украины Россия сможет при продолжении таких ударов полностью вывести из строя жизненно важную инфраструктуру? Или все-таки у украинских сил ПВО есть возможности не позволить произойти полному энергетическому коллапсу?

- Я думаю, что эти ракетные удары будут восприняты западными союзниками Украины как неотложный сигнал о срочной необходимости оказания той помощи Киеву, которую, быть может, некоторые страны не очень торопились оказывать. Теперь и у этих стран не осталось выбора, потому что стало слишком уж заметно, что Россия применяет против Украины самый настоящий террор. Такие удары можно квалифицировать одним-единственным образом: это террор против гражданского населения.

Ко всему прочему, такие удары со стороны России были ожидаемы. Они прогнозировались именно на осенне-зимний период. Президент России не так давно заявил, что российские войска готовы к любым методам ведения войны. Вчера было очень хорошо видно, что российские войска действительно готовы к нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры, включая критически важную инфраструктуру.

Чем больше у российской армии потерь на фронте, тем яснее становится для руководства России, что она терпит поражение в конвенциональной войне. На фоне осознания неизбежности этого поражения вероятность ракетных обстрелов и авиаударов со стороны России по мирным объектам в Украине будет только повышаться.

Однако США уже пообещали Украине организовать ускоренные поставки систем ПВО, а также противоракетных вооружений. К счастью, у США есть запасы таких видов вооружений, чтобы быстро организовать их поставки в Украину. Увы, у многих стран Западной Европы такие возможности отсутствуют. Все сейчас смотрят на реакцию Германии и Франции.

Я надеюсь, что к концу года ситуация может измениться в лучшую для Украины сторону, в том смысле, что благодаря поставкам систем ПВО небо Украины станет значительно защищеннее. Конечно, эти системы не покроют всю украинскую территорию. Они, вероятно, позволят сделать небо более безопасным в районе Киева, возможно — в районе Львова и некоторых других крупных украинских городов. Однако даже при таком благоприятном развитии событий положение мирных жителей Украины все равно будет очень тревожным.

Если мы посмотрим на географию вчерашних ударов, то мы поймем, что жители западных областей Украины, которые с конца февраля, с начала марта не оказывались под огнем, вновь пережили этот шок. Им снова пришлось почувствовать, что их страна ведет оборонительную войну, что эта война затягивается и что нужно готовиться к тяжелой зиме. И вопрос не только в стабильности энергоснабжения. Нужно понимать, что обеспечение всех жизненных потребностей предстоящей зимой может быть очень сильно затруднено.

- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вчера в Нарве после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказала, что целью России в войне является гражданское население, поэтому Украина нуждается в системах ПВО, чтобы защитить своих людей. Кажется, с назначением генерала армии Суровикина командующим российскими войсками в Украине удары по гражданским объектам и жилым кварталам станут главным методом ведения войны со стороны РФ. Чем может ответить на это Запад, кроме поставок систем ПВО, о которых сказала Кая Каллас? Усилением поставок тех вооружений, которые нужны уже не для обороны городов, а на поле боя?

- Да, безусловно, потому что Россия в этой войне понимает только язык силы. Украина очень ждет то защитное вооружение, которое позволит Украине спасать жизни своих мирных жителей, но защитное вооружение не способно убедить руководство России в том, что нужно прекращать эту агрессию. Убедить Россию в этом способно только наступательное вооружение. То вооружение, которое позволит освобождать оккупированные территории, наносить ущерб российской военной логистике, наносить удары по российским военным складам, причем не только по тем, что находятся на оккупированных территориях. Но и по тем подобным объектам, которые находятся на территории России, ведь война ведется именно оттуда.

В этой связи интересно подумать и о том, как поведет себя в таких обстоятельствах Беларусь. Официально эта страна в войну, конечно, не вступала, но с ее территории наносятся ракетные удары по Украине. Ее воздушное пространство используется для нанесения авиаударов по Украине. Часть боеприпасов, находившихся на складах армии Беларуси, были направлены подразделениям российской армии, находящимся на линии фронта.

Все это означает, что косвенное участие в войне Беларусь принимает. Поэтому в какой-то момент украинские силы могут нанести удар и по военной инфраструктуре на территории Беларуси. И жителям Беларуси придется почувствовать, что их страна причастна к тем преступным действиям, которые Россия совершает в ходе этой войны.

- Западные страны, институты, организации вчера в течение многих часов высказывали возмущение в связи с варварскими ракетными ударами по Украине, но долгое время никто из западных лидеров не формулировал, каким может стать практический ответ Запада на эти удары. Не удалось ли Кремлю достичь своими ядерными угрозами последних недель такого эффекта, что в действительности у западных лидеров тот факт, что Россия пока обходится обычными ракетами и артиллерией, вызывает чуть ли не облегчение? В том смысле, что самые судьбоносные для человечества решения принимать необходимости еще не возникло?

- Нужно признать, что отчасти Россия добилась желаемого ею психологического эффекта с помощью этого ядерного шантажа. По крайней мере, на кого-то из западных политиков эти ядерные угрозы оказали заметное влияние. Особенно хорошо это было заметно на примере Германии, Италии, чуть в меньшей степени — на примере Франции. Даже в США находятся достаточно авторитетные политики и эксперты, которые считают, что эту войну любым способом нужно закончить как можно скорее, и что коллективный Запад не готов к длительному противостоянию с Россией в условиях ядерного шантажа.

Рассуждая о ядерном оружии, нужно всегда помнить, что разные его виды имеют разное назначение. Есть тактическое ядерное оружие, есть другие его разновидности. В основе российского ядерного шантажа лежит тот нарратив, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Западу психологически очень сложно воспринимать эту угрозу.

Однако данные Западом обещания поставлять Украине наступательное вооружение или системы ПВО не выполняются с желаемой скоростью отнюдь не из-за этого шантажа. Проблема опять-таки в том, что у многих западных стран просто нет такого свободного оружия, которое стояло бы на складах и которое можно было бы просто взять и отправить Украине. Такая возможность есть только у США.

Страны Западной Европы свели наличие у себя оборонительного вооружения до оперативного минимума. До количества, которое может понадобиться в случае какого-то самого плохого сценария. Поскольку быстро произвести новые такие системы нельзя, этим странам сейчас придется делать выбор. Поделиться с Украиной частью своего оборонного арсенала или же не делать этого.

Это тяжелый политический выбор. Эстония уже такой выбор сделала. Мы уже отдали Украине много оружия, и собираемся впредь поставлять ей вооружения в больших количествах. Однако наш вклад не может помочь Украине прямо сейчас защитить свое небо от российских ракет. Но тот факт, что именно политический выбор Эстонией был сделан исключительно быстро, очень важен. Во многих других странах Европы такой процесс идет куда медленнее.

- На днях бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если Россия применит ядерное оружие, это решение может стать для президента Владимира Путина собственной предсмертной запиской. Болтон сказал, что в случае применения Путиным ядерного оружия Джо Байден внесет Путина в число законных военных целей США, какой был когда-то, например, Саддам Хусейн. Обязательное ли условие для присвоения Путину такого статуса — это ядерный удар? Если генерал Суровикин каждый день будет наносить ракетные удары по жилым кварталам в Украине по приказу Путина, не хватит ли и этого для уравнивания Путина с Хусейном?

- Бывший советник Трампа предложил очень интересную спекуляцию, но проблема в том, что такие сценарии представляют из себя нечто вроде каскадов, в которых слишком много вариантов развития событий и слишком много «если». Представим, что Владимир Путин принимает решение о нанесении тактического ядерного удара. Одно из вероятных следствий такого решения выглядит так, что какая-то группировка в силовых блоках внутри самой России принимает решение избавиться от Владимира Путина. И передать власть в какие угодно другие руки.

Так что, возможно, президенту США и не придется вносить президента России в какие-то списки. Нужно понимать, что в самой России происходят самые разные процессы, часть из которых мы видим, как, например, недовольство мобилизацией, а о другой части мы можем не иметь никакого представления. О некоторых процессах мы узнаем только тогда, когда они достигают какой-то критической черты, когда градус кипения как бы выбрасывает их наружу.

Наверняка ядерные угрозы Путина вызывают тревогу не только на Западе или в Украине, но и в самой России. Включая те круги, которые принимают на самом верху самые важные решения. Там тоже люди думают, как им придется жить при новых обстоятельствах.

Также я думаю, что в случае нанесения Россией тактического ядерного удара форма реакции США очень сильно зависела бы от цели, которую Россия выбрала бы. Жесткость ответа Вашингтона определялась бы тем, при каких обстоятельствах и по какой цели был бы нанесен удар.

Многие эксперты, рассуждая о возможной цели для такого удара, говорят, что вряд ли это может быть Киев. В то же время им кажется вероятным, что это будет какой-то крупный областной центр, потому что Россия и захочет показать уровень своего безумия, и в то же время постарается не спровоцировать США на совсем уж сокрушительный ответ.

Очень важным будет и то, как поведет себя в такой ситуации Китай. США очень хотят избежать ситуации, в которой им придется делать выбор, по какой, так сказать, линии им придется реагировать. Китай может объявить наступательную операцию против Тайваня, а США являются гарантами безопасности демократического и свободного Тайваня. В случае параллельного применения Путиным ядерного оружия в Украине, Вашингтону пришлось бы решать, какая линия фронта является для него важнее. США очень хотят не допустить ситуации, когда им пришлось бы решать, заниматься ли защитой Тайваня или же реагировать на ядерную атаку против Украины.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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