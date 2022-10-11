Теперик: приказ Путина о ядерном ударе может быть заблокирован внутри России

Однако США уже пообещали Украине организовать ускоренные поставки систем ПВО, а также противоракетных вооружений. К счастью, у США есть запасы таких видов вооружений, чтобы быстро организовать их поставки в Украину. Увы, у многих стран Западной Европы такие возможности отсутствуют. Все сейчас смотрят на реакцию Германии и Франции.

Я надеюсь, что к концу года ситуация может измениться в лучшую для Украины сторону, в том смысле, что благодаря поставкам систем ПВО небо Украины станет значительно защищеннее. Конечно, эти системы не покроют всю украинскую территорию. Они, вероятно, позволят сделать небо более безопасным в районе Киева, возможно — в районе Львова и некоторых других крупных украинских городов. Однако даже при таком благоприятном развитии событий положение мирных жителей Украины все равно будет очень тревожным.

Если мы посмотрим на географию вчерашних ударов, то мы поймем, что жители западных областей Украины, которые с конца февраля, с начала марта не оказывались под огнем, вновь пережили этот шок. Им снова пришлось почувствовать, что их страна ведет оборонительную войну, что эта война затягивается и что нужно готовиться к тяжелой зиме. И вопрос не только в стабильности энергоснабжения. Нужно понимать, что обеспечение всех жизненных потребностей предстоящей зимой может быть очень сильно затруднено.