Эстония не получит плавучий терминал сжиженного газа

Министр экономики и инфраструктуры Риина Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля сегодня посетили Палдиски, где приняли принципиальное решение о том, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибудет в Финляндию к концу года, но правила работы терминала создадут льготный доступ к обслуживанию эстонских и финских потребителей газа.

«Строительство инфраструктуры, необходимой для обслуживания терминалов сжиженного природного газа Инкоо и Палдиски, идет по графику. В результате долгих дискуссий и анализов можно сделать вывод, что перенос арендованного плавучего терминала Gasgridi в Финляндию является целесообразным с точки зрения безопасности. В то же время, мы договорились, что он должен обеспечить газоснабжение как Эстонии, так и Финляндии на равных условиях», – сказала Рийна Сиккут.

По словам министра экономики Финляндии Мика Линтиля, расположение терминала в Финляндии важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения пропускной способности Balticconnector. «Расположение терминала в Инкоо позволяет Финляндии запустить и предложить 600 мегаватт производственной мощности газовых электростанций на общий рынок электроэнергии, что повышает надежность поставок во всем регионе, включая Эстонию», – сказал Линтиля.