Плавучий терминал сжиженного природного газа (FSRU), через который также планируется подача газа в Эстонию, будет расположен в Финлядии в Инкоо, сообщила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Изначально предполагалось, что судно-терминал прибудет в Палдиски.
Эстония не получит плавучий терминал сжиженного газа
Министр экономики и инфраструктуры Риина Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля сегодня посетили Палдиски, где приняли принципиальное решение о том, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибудет в Финляндию к концу года, но правила работы терминала создадут льготный доступ к обслуживанию эстонских и финских потребителей газа.
«Строительство инфраструктуры, необходимой для обслуживания терминалов сжиженного природного газа Инкоо и Палдиски, идет по графику. В результате долгих дискуссий и анализов можно сделать вывод, что перенос арендованного плавучего терминала Gasgridi в Финляндию является целесообразным с точки зрения безопасности. В то же время, мы договорились, что он должен обеспечить газоснабжение как Эстонии, так и Финляндии на равных условиях», – сказала Рийна Сиккут.
По словам министра экономики Финляндии Мика Линтиля, расположение терминала в Финляндии важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения пропускной способности Balticconnector. «Расположение терминала в Инкоо позволяет Финляндии запустить и предложить 600 мегаватт производственной мощности газовых электростанций на общий рынок электроэнергии, что повышает надежность поставок во всем регионе, включая Эстонию», – сказал Линтиля.
Финский министр также подчеркнул, что потребители обеих стран выиграют от наличия СПГ-терминала независимо от его местонахождения. «Оператор плавучего терминала СПГ относится к эстонским и финским продавцам газа на равных условиях. Чтобы снизить риски бесперебойности поставок в предстоящую зиму, мы готовы ввести дополнительные правила, чтобы обеспечить равномерную поставку газа потребителям в Эстонии и Финляндии», – подтвердил Линтиля.
Финляндия и Эстония совместно разрабатывают правила, на основании которых поставщикам газа гарантируется доступ к терминалу. Сегодня было решено ускорить разработку правил, чтобы продавцы газа могли как можно быстрее начать заказывать газ с терминала.
Министры также подчеркнули, что, поскольку Balticconnector обеспечивает безопасность поставок газа для обеих стран, ни одна из сторон не имеет права или намерения в одностороннем порядке ограничивать его использование.
Министр Риина Сиккут добавила, что завершение строительства инфраструктуры в Палдиске чрезвычайно важно в любом случае с точки зрения энергетической безопасности. «В нынешней напряженной геополитической ситуации необходимо максимально снизить риски, и для нас важно, чтобы построенная в Эстонии инфраструктура создавала возможность того, что при необходимости мы можем привезти и плавучий терминал в Эстонию», – заявила она.
Плавучий терминал СПГ должен начать работу в конце года, как и планировалось. С этой целью финский сетевой оператор Gasgrid Finland заключил в аренду на десять лет судно Exemplar, годовая регазификационная мощность которого составляет 35 тераватт-часов.