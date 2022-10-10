Видео ⟩ В России автобус Lux Express лоб в лоб столкнулся с грузовиком

В понедельник около 13:20 поступила информация о столкновении пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 106-м километре трассы А-180 «Нарва», сообщает издание «Фонтанка».

В результате ДТП грузовик съехал в кювет и загорелся. Судя по кадрам с места аварии, удар был лобовым, столкнулись автобус Lux Express и самосвал КАМАЗ.

По данным «Фонтанки», автобус шел из Санкт-Петербурга в Ригу, в нем находились 16 человек: двое водителей и 14 пассажиров. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек, включая водителя КАМАЗа, пострадали.

Погиб водитель автобуса

По словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, сегодня в 13:15 автобус Lux Express, следовавший в Ригу с автовокзала Санкт-Петербурга, попал в ДТП примерно за 30 км до российско-эстонской границы в Кингисепинском районе. «Автобус столкнулся с грузовиком, и, по предварительным данным, причиной аварии стал грузовик», – уточнил он.

Реммель говорит, что в автобусе было два водителя (с латвийской базы Lux Express), один из которых погиб на месте. Второй водитель автобуса получил травмы и находится в больнице.

«В автобусе находились 16 пассажиров: девять граждан Латвии, четыре гражданина России, один гражданин Германии и один гражданин Узбекистана. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, 12 пассажиров отправили на проверку состояния здоровья», – сказал представитель автобусной компании.