Эстония получит от ЕС 354 млн евро на прекращение использования сланца в производстве энергии

Эстония поставила перед собой цель прекратить производство электроэнергии из горючего сланца к 2035 году, постепенно прекратить использование горючего сланца в производстве энергии к 2040 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году. Территориальный план, финансируемый из Фонда справедливого перехода, поможет государству уменьшить социальное, экономическое и экологическое воздействие перехода к климатически нейтральной экономике.

Инвестиции в производство зеленой энергии

На основании плана средства будут инвестированы в солнечную, ветряную и гидроэнергетику, в применение водорода, производимого из возобновляемых источников энергии, а также в разработку базирующихся на возобновляемой энергии отопительных решений. План также включает восстановление заброшенных и загрязненных промышленных зон.

За счет получаемой из Фонда справедливого перехода поддержки в Ида-Вирумаа будет создана новая предпринимательская среда, базирующаяся на экономике замкнутого цикла, которая в сотрудничестве с местными образовательными и научными учреждениями поддержит деятельность в сфере исследований и разработок.

Смягчение социального воздействия перехода

План предусматривает организацию переобучения примерно для 11 000 местных работников и предоставление работникам сланцевой промышленности возможностей для работы на новых предприятиях, дополнительной ценностью которых являются экологичные рабочие места.

Кроме того, Фонд справедливого перехода будет поддерживать и улучшать качество и доступность социальных и медицинских услуг, создавая сплоченную и легкодоступную сервисную сеть в регионе.